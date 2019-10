Ondanks veertig maanden celstraf toch weer speed verkocht LSI

01 oktober 2019

13u08

Roeselare Ondanks een celstraf van veertig maanden voor speedhandel is een 31-jarige man uit Lendelede het spul blijven verkopen. Daarom stond hij dinsdag geboeid voor de rechter in Kortrijk terecht. Er hangt hem een nieuwe celstraf van drie jaar boven het hoofd.

In januari 2018 kreeg Marvin K. 40 maanden celstraf omdat hij samen met een kompaan gedurende drie maanden wekelijks minstens een kilogram speed verkocht. Goed voor een winst van 64.000 euro. Ze werden betrapt, maar na hun vrijlating startten ze hun handeltje weer op. Ze trokken samen naar Nederland, waar ze minstens driehonderd gram speed kochten. Toch toonde de rechter toen nog genade voor Marvin K., die toen nog in Roeselare woonde. De helft van de celstraf zou voorwaardelijk blijven als hij zich aan enkele voorwaarden hield. Het maakte weinig indruk want op 10 mei 2019 vonden speurders bij een huiszoeking bij Marvin K. opnieuw 1.700 gram speed en een notitieboekje waarin leveringen werden bijgehouden. Volgens de openbare aanklager reed K. acht keer naar Nederland om zich met een kilogram amfetamines te bevoorraden, zelf hield hij het op drie keer. Op het beklaagdenbankje zaten nog drie anderen die meehielpen bij de drugshandel of K. een paar keer naar Nederland voerden. Zij daagden niet op voor het proces.

Ontwenningskliniek

K. vroeg zo snel mogelijk vrijgelaten te kunnen worden, zodat hij naar een ontwenningskliniek in Nederland kan. Net op de dag van zijn arrestatie zou hij naar Nederland afzakken om de behandeling te starten. Opmerkelijk: omdat hij op de dag van zijn arrestatie zijn portie speed niet had gekregen, viel hij bij zijn eerste twee verhoren bij de politie in slaap.