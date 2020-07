Onbekenden roven auto leeg, terwijl eigenaar aan het werk is: voor 800 euro spullen gestolen VHS

28 juli 2020

17u55 0 Roeselare Jelle Despeghel (18) is in de Leenstraat in Roeselare het slachtoffer geworden van een auto-inbraak. Dat gebeurde meer dan waarschijnlijk overdag. Alles wat in zijn autootje lag, werd gestolen.

De Roeselarenaar, kok van opleiding, werkt in het restaurant Pieter Kookt, in de Delaerestraat in zijn thuisstad. “Ik parkeer mijn auto altijd vlakbij, in de Leenstraat, tussen het VTI en de Cityscoop”, legt de jongeman uit. “Toen ik maandagavond laat weer wou vertrekken, zag ik dat er spullen verdwenen waren uit mijn wagen. Mijn navigatiesysteem, een Coyote-apparaat, opladers, een gsm-houder tot zelfs wat parfum toe: het was allemaal weg.”

Brandende lichten

Schade aan de Renault Clio van Jelle, zijn eerste wagentje, is er niet. “De politie vermoedt dat ze via de deurstijl met iets binnengedrongen zijn waarmee ze de deur konden openmaken. Vanaf dan hadden ze natuurlijk vrij spel.” De jongeman deed op sociale media een oproep naar eventuele getuigen en dat leverde intussen al iets op. “Iemand is maandagavond rond 17 uur langs mijn auto gepasseerd en heeft gezien dat de lichten brandden, wat abnormaal is. Iemand anders heeft dan weer twee personen gezien in mijn wagen. Dat zullen de dieven geweest zijn.” Jelle hoopt dat alle mogelijke informatie die hij kan sprokkelen, kan bijdragen tot de identificatie van de daders. “Ik wil mijn spullen terug of er minstens voor vergoed worden”, zegt hij.