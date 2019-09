Onafhankelijk expert moet onderzoeken waardoor bomen Park Vande Walle sterven CDR

24 september 2019

09u05 0 Roeselare Na de heraanleg van het Park Vande Walle zijn verschillende bomen gestorven, zowel oude als jonge exemplaren. Een expert moet bepalen wat hiervan de oorzaak is.

Park Vande Walle, tussen de Westlaan en de Meensesteenweg, kreeg in 2016-2017 een volledige make-over. Op vandaag staan verschillende bomen er echter troosteloos bij. Zowel grote bomen van meer dan 50 jaar oud als pas aangeplante bomen zijn afgestorven. Oppositiepartij N-VA bond al in augustus de kat de bel aan en bracht het onderwerp maandagavond op de gemeenteraad. “Samen met veel mensen stelt onze fractie zich de vraag of de werken in het park niet volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd waardoor bomen die al zo lang leven nu plots zo snel afsterven”, aldus Brecht Vermeulen. “Er dient een onderzoek te gebeuren door een onafhankelijk expert om na te gaan wat de oorzaak is van de bomensterfte en om nog zoveel mogelijk bomen te redden. We zien nu trouwens ook een aantal bomen van de recent heraangelegde West- en Noordlaan die aan het afsterven zijn.” Schepen Michèle Hostekint (sp.a en de vernieuwers) meldt dat een expert volgende maand aan de slag gaat. “In het najaar vorig jaar hebben we vastgesteld dat er enkele bomen in de problemen zaten”, zegt ze. “Toen hebben we beslist nog even af te wachten en te zien wat de zomer zou geven omdat enkele bomen nog bladeren hadden. Maar na de zomer bleek de situatie niet verbeterd. Daarom beslisten we een expert aan te stellen. In augustus werden us drie experts aangeschreven om prijs te geven voor een onderzoek en om maartregelen te beschrijven om de bomen er weer bovenop te helpen. Hun offertes moeten binnen zijn tegen 1 oktober en nadien kan de expert direct aan de slag. Inzake West- en Noordlaan is alles nog ten laste van de aannemer. De definitieve oplevering is pas eind dit jaar en tot dan is het onderhoud voor de aannemer. Net voor de oplevering gaan we de conditie van het groen bekijken en wat niet ok is, moet vervangen worden door de aannemer.”