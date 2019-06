Omloop van Vlaanderen pakt uit met testrit en shakedown in Slypskapelle CDR

20 juni 2019

13u10 9 Roeselare De ConXioN Omloop van Vlaanderen is op vrijdag 6 en zaterdag 7 september toe aan de zestigste editie. De oudste wegrally van België pakt uit met enkele nieuwigheden, zoals een testrit en shakedown op woensdag 4 september in Slypskapelle.

Verspreid over beide dagen zullen twintig klassementsproeven, vijf op vrijdag en vijftien op zaterdag, worden gereden. De rally duikt ook weer op in het Roeselaarse centrum, want de deelnemers aan de E-rally laden tussen hun ritten door de batterijen op aan het Polenplein. De klassementsproeven worden deels aangepast. Zo wordt KP De Ruiter door wegenwerken ingekort en zal die geen onverharde strook bevatten. KP Beveren krijgt een nieuwe start, maar de spectaculaire ‘Lust Arena’ blijft. KP Zoning wordt omgekeerd verreden tegenover vorig jaar en ook KP Passedale wordt aangepakt.

Rallydorp

Nieuwigheid in de ConXioN Omloop van Vlaanderen is de mogelijkheid voor de deelnemers om een testproef af te werken op een afgesloten strook. “We hebben toelating gekregen om een testrit en een shakedown te organiseren op woensdag 4 september. Deze zal plaatsvinden in Slypskapelle, een deelgemeente van Moorslede,” vertelt ondervoorzitter Christof Seynaeve van de organiserende Koninklijke Automobielclub Midden-Vlaanderen. “Samen met de lokale horeca zullen we ‘Slyps’ omtoveren tot een gezellig rallydorp. De proef zal vijf kilometer lang zijn. Van 13 tot 18 uur is deze KP voorbehouden voor testen. Hierbij wordt een beperkte groep deelnemers toegelaten. Zo willen we de teams de kans geven doorgedreven tests uit te voeren om hun wagen op punt te stellen voor de zestigste ConXioN Omloop van Vlaanderen. Van 18 tot 22 uur wordt de proef opengesteld als shakedown en is deze toegankelijk voor alle deelnemers.”

Meer info op www.omloopvanvlaanderen.be.