Omloop van Vlaanderen maakt zich op voor 60ste editie, fan van eerste uur Roger (92) blikt terug: “Rally, da’s voor mij pure nostalgie” Charlotte Degezelle

05 september 2019

15u10 0 Roeselare De Omloop van Vlaanderen, de oudste nog bestaande rally van België, is op 6 en 7 september aan z’n 60e editie toe, een diamanten jubileum. Heulenaar Roger Vandemoortele (92) maakte quasi alle edities mee. Aanvankelijk als vrijwilliger, later als bestuurslid van de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV) en vandaag nog steeds als toeschouwer. Bovendien gaf hij de liefde voor de rallysport door aan zijn zoon Marc, huidig secretaris van de KAMV.

“Wist je dat de Omloop van Vlaanderen in de beginjaren hoofdzakelijk ’s nachts verreden werd?”, opent Roger. “Of dat de rally aanvankelijk een regelmatigheidscriterium was in plaats van een wedstrijd tegen de klok? En dat de copiloot communiceerde met de piloot door te praten in een trechter waaraan een buisje hing die in het oor van de piloot zat?” Het is duidelijk dat de rallysport zoals we die we op vandaag kennen in niets meer lijkt op de sport uit de beginjaren. Jaren voor de eerste Omloop van Vlaanderen, toen nog Ronde van Vlaanderen, voor het eerst georganiseerd werd, ontdekte Roger de rallysport.

“Zotten”

“Het was in 1953”, blikt hij terug. “Autorally was toen nog compleet onbekend in Vlaanderen. Ik woonde in Sint-Eloois-Winkel en op een dag stopten er rallywagens van onder meer Volkswagen, Renault en Simca op het dorpsplein. Het ging om een controle van de Ronde van België. Dat was totaal ongezien, een voor ons onbekend evenement. Veel dorpsgenoten hadden direct commentaar. Er werd verteld dat één van de auto’s tussen Oekene en Sint-Eloois-Winkel in de gracht gesukkeld was en de piloten werden als zotten bestempeld. Maar ik was direct verkocht en wou meer weten. Ik ontdekte dat het om een Luikse organisatie ging die het jaar nadien Izegem aandeed. Ook toen was ik opnieuw van de partij en het werd een jaarlijkse traditie. In 1960 reed ik zelfs met mijn solex naar Halle om de rally te zien.”

Naar Zuid-Afrika

Een jaar eerder was in Roeselare de Automobielclub Midden Vlaanderen opgericht en datzelfde jaar organiseerden zij hun eerste rally die startte vanop de Grote Markt van Roeselare. “Er waren 19 deelnemers, maar de interesse van het publiek was groot. Het waren precies Batjes in Roeselare. Via via was ik gevraagd om een handje te helpen. Ik verzeilde in café Sint-Jan in Rollegem-Kapelle waar ik hielp bij de tijdscontrole. Dat deed ik jaar na jaar en in 1965 ben ik voor het eerst echt lid geworden van de Automobielclub. Voor mijn werk woonden we met het gezin even in Zuid-Afrika. Ik bleef mijn lidgeld betalen en de club was er toen apetrots op dat ze leden hadden aan de andere kant van de wereldbol. Begin de jaren ’80 werd ik lid van het bestuur. Ik werd de verantwoordelijke van de technische controle en was degene die de reglementering hieromtrent op punt zette. Ook was ik jaren verantwoordelijk voor de tijdsopname-apparatuur.”

Fiere papa

Op vandaag is de familie Vandemoortele nog steeds vertegenwoordigd in het bestuur. Als is het dan door Marc, Roges zoon. “Hij was amper vier jaar toen hij voor het eerst meeging naar de rally en was even snel gebeten door de sport als ik inderdaad”, glundert Roger. “Ik ben wel fier dat hij één van de spilfiguren is van de Omloop, al vind ik tegelijkertijd dat hij er niet al te veel tijd mag in investeren.”

Rally is en blijft een groot deel van Roger zijn leven. “Vorig jaar ging ik nog naar een passage van de Rally van Monte Carlo kijken en vrijdag ben ik present tijdens de eerste klassementsproef van De Omloop op De Ruiter. Ik interesseer me vooral nog in de historics, mooie auto’s die ze op vandaag niet meer maken en die me terug katapulteren naar de tijd van toen. Rally is voor mij nostalgie. Ik heb dankzij de sport fantastische tijden meegemaakt, het was en is voor mij een gezonde ontspanning. Het is jammer dat de sport op vandaag wat overgereglementeerd is.”

