Oma van Eva De Roo verrast haar kleindochter met bezoekje op Warmste Week in Kortrijk: “Ingeduffeld als een eskimo” Charlotte Degezelle Joyce Mesdag

22 december 2019

15u38 7 Roeselare Emotionele verrassing zondagnamiddag voor Studio Brussel-dj Eva De Roo, momenteel één van de gezichten van de Warmste Week in Kortrijk. Totaal onaangekondigd kwam haar familie, inclusief haar 90-jarige oma Maria Vanneste, haar verrassen met een geschenk voor de baby die ze in juni verwacht.

“Ze gaan me inpakken als een eskimo.” Oma Maria Vanneste was zondagmiddag meer dan enthousiast om vanuit WZC Sint-Henricus, het Rumbeekse rusthuis waar ze al enkele jaren verblijft, te vertrekken richting Kortrijk. “Een idee van één van de verzorgenden”, vertelt ze. De kant van de mama van Eva De Roo is afkomstig uit Roeselare.

“Ik had nooit kunnen denken dat onze Eva voor de radio zou gaan werken, laat staan dat ze beroemd zou worden”, zegt oma Maria. “Ik ben echt uitermate trots op haar. De Warmste Week is bovendien helemaal haar ding. Het past bij haar warme persoonlijkheid en ze doet dat goed.” Oma Maria is absoluut de nummer één fan van Eva De Roo. “Dagelijks volg ik hier in de dagzaal op tv wat er in Kortrijk gebeurt en ik kijk er naar uit om Eva straks eens in het echt aan het werk te zien en haar te verrassen. Zij komt hier af en toe bij mij op bezoek, onder meer op mijn verjaardag, en nu ga ik bij haar op bezoek. Iets wat uitzonderlijk is want ik kom niet vaak meer buiten. Eva zal ongetwijfeld verwonderd zijn.”

En dat was ze ook. Tijdens het optreden van Studio Guga kon de Studio Brussel-dj even tijd maken om haar oma te begroeten in de coulissen. Ze kreeg een beertje cadeau, een cadeau dat ze trots even de lucht in stak toen ze terug achter haar presentatietafel stond. Zorgkundige Eline Bratt mocht mee achter de schermen tot bij Eva. “Ze was echt heel aangenaam verrast, ze had wellicht niet verwacht dat haar oma naar Kortrijk zou komen om haar te bezoeken. Voor ons was dit ook een leuke uitstap.”

Oma Maria bleef nog even plakken tussen het publiek om haar kleindochter live aan het werk te zien.