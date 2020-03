Gesponsorde inhoud Oltegoare Roeselare is een werkwoord: stad lanceert platform waar je hulp kan vragen én bieden Corona-update van het stadsbestuur Roeselare Aangeboden door de stad Roeselare

18 maart 2020

17u13 0 Roeselare Het stadsbestuur van Roeselare neemt extra maatregelen om de impact van het coronavirus op te vangen. Er komt extra ondersteuning voor handelaars en horeca, en een platform waar inwoners hulp kunnen vragen en bieden.

Ik HELP je graag

In deze moeilijke tijden kunnen velen een helpende hand gebruiken... en kunnen velen die helpende hand ook bieden. Daarom heeft het stadsbestuur van Roeselare een platform opgericht waar alle hulpvragen van inwoners gebundeld worden. Zelf op zoek naar hulp, of kan je net hulp bieden aan je buren of familie? Meld je dan aan via dit platform, of bel naar het gratis nummer 1788. ‘Buurman/vrouw, ik HELP je graag’, verenigt vandaag meer dan ooit de Roeselarenaars.

Middenstand

De stad wil ook de lokale handelaars en horeca in deze moeilijke periode ondersteunen, en doet dat met extra maatregelen. Een overzicht van de steun aan de Roeselaarse economie vind je terug op de stedelijke website.

Dienstverlening op afspraak

De essentiële dienstverlening van de stads- en OCMW-diensten blijft gegarandeerd. Contacten met de burger gebeuren voortaan wel enkel nog op afspraak, voor die zaken die niet uitgesteld kunnen worden. Alle regels voor een strikte hygiëne blijven bij onze diensten uiterst belangrijk en worden streng gerespecteerd.

Stad Roeselare doet een warme oproep naar haar inwoners om deze richtlijnen nauwgezet op te volgen. Oltegoare Roeselare is meer dan ooit een werkwoord.