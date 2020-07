Oltegoare in je straat als alternatief voor geschrapte Buitenspeeldag en Dag van de Buren CDR

14 juli 2020

12u52 0 Roeselare Zowel Buitenspeeldag als Dag van de Buren konden door de coronamaatregelen niet doorgaan op 29 mei. Maar Roeselare komt nu op de proppen met een alternatief. Op zaterdag 15 augustus 2020 organisereert de stad ‘Oltegoare in je straat #VANRSL’. Het concept is simpel. Kom met je buren samen op straat en/of vraag een speelstraat aan.

‘Oltegoare in je straat #VANRSL’ is er tussen 14 en 18 uur en de stad zorgt voor animatie en een geschenkpakket voor elke deelnemende straat. In het geschenkpakket zitten onder andere vlaggetjes om de straat te versieren, enkele herbruikbare bekers, stoepkrijt, handgel en een ‘ik koop lokaal’-bon. Daarnaast zorgt de stad ook voor communicatiemateriaal zoals affiches en uitnodigingskaartjes. Dit alles aanvragen kan via https://inschrijvingen.roeselare.be. Vervolgens kan je je pakket oppikken in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein 15 vanaf 1 augustus.

Wil je je straat afzetten, een parkeerverbod aanvragen of wil je muziek laten spelen? Registreer je evenement dan voor 22 juli op bovenstaande website. Zo kan de stad tijdig alle vergunningen voorzien. Wil je ook muziek afspelen, dan ben je verplicht Sabam en Billijke vergoeding te betalen. Stad Roeselare wilde straten ondersteunen door de betaling van beide op zich te nemen maar dan moet je eveneens voor 22 juli je event registreren en aankruisen dat je Sabam wil aanvragen. Zo kan de stad achteraf de factuur terugbetalen. Meer op www.oltegoarevanrsl.be.