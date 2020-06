Oltegoare-bonnenkrant moet Roeselarenaar lokaal doen shoppen CDR

03 juni 2020

18u13 0 Roeselare Alle Roeselarenaars vinden dezer dagen de Oltegoare-bonnenkrant in hun bus. Daarmee steunt de stad de handelaars die een verplichte sluitingsperiode hebben gekend tijdens de coronacrisis.

Langs deze weg wil het stadsbestuur de Roeselarenaar een extra stimulans geven om lokaal te shoppen. Naast de promotie van de bonnen is er ook nog een stempelactie aan gekoppeld. Wie een aankoop doet bij zes deelnemende bonnenzaken, kan de spaarkaart in ARhus of het Vrijetijdspunt inruilen voor een Roeselare Kadobon ter waarde van 25 euro. De bonnenkrant en de kadobonnen voor de eerste tweeduizend volle spaarkaarten worden betaald door de stad.

De actie werd uitgewerkt door de dienst Economie in het kader van het relanceplan dat allerlei acties en initiatieven van het stadsbestuur omvat om die sectoren en mensen te ondersteunen die het zwaarst hebben geleden onder de coronacrisis.