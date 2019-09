Oliecarter van auto vernield door verzinkbaar paaltje LSI

17 september 2019

15u50

Bron: LSI 0 Roeselare Op de hoek van het Polenplein en de Poststraat in Roeselare is dinsdagvoormiddag tijdens de wekelijkse marktdag een automobiliste op een verzinkbaar paaltje beland.

Toen Musa O. (49) uit Roeselare rond 9.40 uur vanuit de Sint-Alfonsiusstraat het smalle Poststraatje naar de Ooststraat wou inrijden, kwam het verzinkbare paaltje net opnieuw naar boven. Het paaltje vernielde de oliecarter van haar wagen. De brandweer moest ter plaatse komen om de smurrie op te ruimen. Het voertuig moest getakeld worden. Tijdens schooldagen is het straatje tussen het Polenplein en de Ooststraat enkel bereikbaar voor vergunningshouders met een code of een badge. Mogelijk volgde de vrouw een voorligger die wél kon passeren, maar kwam het paaltje opnieuw naar boven toen ze de straat wou binnenrijden. Op die plek in het centrum is er ook een camera waarop het manoeuvre zichtbaar zal zijn. De verzekering van de vrouw zal voor de schade aan haar wagen, het paaltje en de opruimingskosten moeten instaan.