Oldtimermotoren kijken in Fabriekspand CDR

29 oktober 2019

Veteraanmotoren Houtland vzw, één van de grootste oldtimerclubs voor motoren van het land, palmt op zaterdag 2 en zondag 3 november het Fabriekspand langs de Veldstraat in met haar jaarlijkse oldtimerbeurs. De beurs is ondertussen aan haar 36e editie toe en gekend tot ver buiten de landsgrenzen. “We bieden dit jaar een show rond het thema Italiaanse motoren”, vertelt Frank Steven, voorzitter van Veteraanmotoren Houtland vzw. “Op een oppervlakte van zo’n 2.000 vierkante meter zullen er een 30-tal Italiaanse motoren, van verschillende merken maar allen van voor 1980, te zien zijn. Daarnaast focussen we ook op complete motoren die te koop worden aangeboden en is er traditioneel een gevarieerd aanbod aan te koop aangeboden materiaal aangeleverd door onze leden en gespecialiseerde standhouders uit binnen- en buitenland. Er zijn ook infostanden van verzekeringsmakelaar MARSH en Belgische Federatie voor Oude Voertuigen. We voorzien een bar met onder meer verse soep, belegde broodjes en de onnavolgbare VMH-Picon vind iedereen iets naar zijn of haar gading. Dit alles aan democratische prijzen. Tot slot wordt ook de meest gewaardeerde motor van de show verkozen. Uit de deelnemende formulieren wordt een winnaar getrokken. Die wint een luchtdoop.”

De beurs is op zaterdag te bezoeken van 9 tot 18 uur, op zondag van 9 tot 17 uur. De inkom bedraagt zes euro, maar vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in.