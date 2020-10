Oldtimer-Mercedes gestolen uit garage: “Zo uniek dat hij moeilijk verhandelbaar is” VHS

08 oktober 2020

11u23 64 Roeselare Een 30 jaar oude Mercedes 300 SL met ruitenwissertjes op de koplampen: je ziet het niet elke dag. De eigenaar Richard Empis (64) roept mensen op om uit te kijken naar zijn wagen, die gestolen werd in Rumbeke. “Hij is zo uniek dat hij onmiddellijk opvalt, in de eerste plaats omdat hij champagnekleurig is”, zegt hij.

De diefstal vond woensdag plaats in de Louis Leynstraat in Rumbeke (Roeselare). “Mijn zoon Stefan belde me op”, zegt Richard Empis. “We waren beiden de hele dag afwezig maar hij kwam vroeger thuis en zag de garagepoort openstaan. Mijn auto bleek verdwenen. De daders klommen over een omheining en drongen via de achterzijde ons huis binnen. Eigenaardig genoeg, veroorzaakten ze daarbij geen zichtbare schade. Binnen vonden ze de sleutel van mijn Mercedes. Vanaf dan was het een koud kunstje om met de wagen aan de haal te gaan.”

Richting Gent

Bij de inbraak werd ook een voorraad IT-materiaal meegenomen. “Het gaat om een computer, laptop en enkele tablets die eigendom zijn van mijn zoon”, zegt Richard Empis. “Die spullen hebben uiteraard waarde maar nog vervelender is het verlies van de data en programma’s die erop staan.” De dieven zijn gevlucht richting Gent, misschien naar Antwerpen. “Bewakingscamera’s op de snelweg hebben mijn wagen geregistreerd toen hij richting Gent reed”, zegt Richard. “Van daar ontbreekt voorlopig elk spoor.”

Amerikaanse versie

De eigenaar is er het hart van in. “Voor mij heeft die gestolen Mercedes een grote waarde”, legt hij uit. “Het gaat om een Amerikaanse versie van de 300SL. Die heeft bijvoorbeeld ruitenwissertjes op de koplampen vooraan, iets waarmee de Europese versie niet is uitgerust. De wagen is champagnekleurig, ook dat zie je niet elke dag. En in de deur aan passagierszijde zit een deuk. Het gaat bovendien om een voertuig dat je als cabrio kunt gebruiken. Maar op het moment van de diefstal zat de champagnekleurige hardtop erop. Net omwille van die specifieke kenmerken is mijn auto moeilijk verhandelbaar en valt hij op in het verkeer. Daarom hoop ik dat de diefstal misschien kan opgelost worden”, besluit de man.