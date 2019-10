Oeps! Verkeersborden vertonen spelfouten CDR

23 oktober 2019

Waar men gaat langs Roeselaarse wegen, komt men dezer dagen verschillende spelfouten tegen. Gelukkig steeds op tijdelijke verkeersborden geplaatst in het kader van wegenwerken. Zo is het Rumbeekse recyclagepark al maanden moeilijk bereikbaar door de heraanleg van de Moorseelsesteenweg. Oranje wegwijzers tonen de omleiding via de Meensesteenweg en de Ieperseweg. De pijl op de hoek van die twee straten vertoont echter een pijnlijke fout: ze toont de weg naar het resyclagepark in plaats van het recyclagepark.

Ook in de Iepersestraat wordt momenteel gewerkt. Dit wordt aangeduid met een groot bord op het kruispunt met de Rijksweg. Op het bord staan echter enkele letters verkeerd en werd Fluvius omgedoopt tot Fluvuis. Nog in de Iepersestraat staat een bord met een letter te kort. Wie naar Moorslede wil, wordt via de Meenseseenweg in plaats van de Meensesteenweg gestuurd.