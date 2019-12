Oeps, foutje... Flitspaal ingesteld op 50 per uur in zone 70: 600 automobilisten onterecht geflitst Hans Verbeke

04 december 2019

13u19 8 Roeselare Door een menselijke fout hebben 340 automobilisten onterecht een boete in de bus gekregen omdat ze te snel zouden gereden hebben op het kruispunt aan de Expohallen in Roeselare. De flitspaal was ingesteld op 50 kilometer per uur, terwijl er eigenlijk 70 per uur mag rijden. “Wie al betaald heeft, zal zijn geld terugkrijgen, anderen raden we aan de boete te betwisten”, zegt commissaris Carl Vyncke.

Een bericht op sociale media trok dinsdagavond de aandacht van de politiezone RIHO. Daarin meldde iemand dat hij onterecht geflitst was op het kruispunt van de R32 met de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. “Ook enkele van onze collega’s was hetzelfde overkomen”, zegt commissaris Carl Vyncke. “Woensdagmorgen hebben we gemerkt dat de flitscamera door een menselijke fout ingesteld was op 50 kilometer per uur, terwijl je daar eigenlijk 70 mag rijden.”

340 boetes verstuurd, 258 tegengehouden

Nazicht leerde dat het toestel, dat richting Staden staat opgesteld, sinds 13 november was fout ingesteld. “In die periode werden iets meer dan 600 overtredingen geregistreerd”, weet Carl Vyncke. “Het leeuwendeel daarvan betreft overdreven snelheid, een minderheid gaat over roodrijders. 340 vaststellingen bleken al digitaal doorgestuurd naar het verwerkingscentrum in Gent waar de processen-verbaal worden opgemaakt en vervolgens op de post gaan. Door een ingreep in onze eigen servers hebben we nog 258 vaststellingen kunnen tegenhouden. Voor die automobilisten is er dus geen probleem.”

Helpen waar het kan

De politie zit verveeld met de zaak. “Een menselijke fout valt niet uit te sluiten en we verontschuldigen ons ook voor wat gebeurd is. Maar we gaan al het nodige doen om de situatie recht te zetten”, zegt Carl Vyncke. “Wie in de richting van Staden een vermeende snelheidsovertreding beging op het kruispunt aan de Expohallen, wordt aangeraden om de inbreuk te betwisten op verkeersboetes.be. Bij de betwisting wordt best gemeld dat de flitspaal verkeerd stond afgesteld, mensen mogen ook verwijzen naar de communicatie die wij hierover voeren. Wie wel al betaald heeft, neemt het best rechtstreeks met ons contact, voor een aanvraag tot terugbetaling. Wij zullen de dossiers van de betaalde boetes centraliseren en nagaan hoe de mensen hun geld kunnen recupereren.”

Onbekende vermeende overtreders

Dat de politie van de zone RIHO niet zelf de vermeende overtreders contacteert, wekt misschien verwondering. “Dat begrijpen we, uiteindelijk gaat het om een fout die door ons werd begaan”, zegt Carl Vyncke. “Maar het probleem is dat we eenvoudigweg niet weten wie die 340 automobilisten zijn. Wij doen alleen de vaststellingen, de verwerking gebeurt in Gent. En daar heeft men geen personeel op overschot om uit te vlooien wie onterecht geflitst werd. Maar we maken ons sterk dat er voor iedereen een oplossing komt. Het parket werd ingelicht. We gaan er van uit dat de betwiste processen-verbaal op een goeie manier behandeld zullen worden.”