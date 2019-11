Oekraïner betaalt 23 boetes ineens bij controle LSI

04 november 2019

15u43

Bron: LSI 2 Roeselare Bij een verkeerscontrole in Roeselare heeft een Oekraïner zondag maar liefst 23 boetes, goed voor een bedrag van 2.527 euro, in één keer betaald. Dat was nodig om opnieuw met zijn bestelwagen te kunnen vertrekken.

De verkeerscontrole van de politiezone Riho vond langs de Meensesteenweg in Roeselare en aan het station plaats. Zeven automobilisten met buitenlandse nummerplaat bleken openstaande boetes te hebben. De Oekraïner spande de kroon, met 23 openstaande boetes. Hij verklaarde dat hij te weinig geld had om de boetes te betalen. Zijn werkgever bleek bovendien in Portugal te vertoeven. Daarop immobiliseerde de politie zijn voertuig met een wielklem. Amper 5 uur later bleek de man het nodige geld verzameld te hebben en kon hij opnieuw met zijn bestelwagen vertrekken.

Bij de controles konden nog 20 automobilisten of passagiers zonder gordel beboet worden en reden 10 automobilisten met de gsm achter het stuur. Een automobilist zonder geldig rijbewijs en zonder ingeschreven voertuig zag zijn wagen in beslag genomen.