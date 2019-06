Oekens Van Peteghem-orgel op weg naar klassering? CDR

28 juni 2019

Erfgoedschepen Dirk Lievens (CD&V) wil, met de steun van de Orgelkring Adriaen Willaert en Erfgoedcel TERF, het Van Peteghem-orgel in de Oekense Sint-Martinuskerk laten beschermen als erfgoed. Daartoe nodigden ze vrijdag Michel Lemmens, expert bij Erfgoed Vlaanderen, uit voor een plaatsbezoek. Die was onder de indruk van het orgel, maar er is ook werk aan de winkel. “Het orgel is absoluut historisch waardevol, daar kan niemand over twijfelen”, aldus Lemmens. “Het is gebouwd in 1779-1781 door Pieter Van Peteghem en zoon en toont heel veel mooi snijwerk uitgevoerd door echte vakmannen uit de streek. Het is in slechte staat, maar gaaf bewaard. Het grootste deel van de pijpen en de windlade zijn nog authentiek. Maar een restauratie dringt zich op en als men dit doet zou men opnieuw de originele klank kunnen bekomen. Ook zou het orgel herpositioneerd moeten worden met het klavier achteraan.” Op vandaag is het nog te vroeg om te zeggen welke stappen de stad zal zeggen. “Maar het orgel is een stukje erfgoed dat wij graag beschermd zouden zien”, aldus schepen Lievens. “Het is niet alleen een Van Peteghem-orgel, het is ook het oudste en meest merkwaardige orgel van onze stad.”