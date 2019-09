Oekene viert dubbel jubileum: 45 jaar Gardeboefeesten en 10 jaar Oekene Inviteert Charlotte Degezelle

01 september 2019

08u02 3 Roeselare Dubbel feest in Oekene. De Gardeboefeesten vieren hun 45e editie en ‘Oekene Inviteert’, de klassieke concerten in de Sint-Martinuskerk, zijn tien jaar jong. Beide lustrums worden samen gevierd van 12 tot en met 15 september.

De kleinste deelgemeente heeft tijdelijk wat extra kleur dankzij de vlaggenlijnen die de straten overspannen. Elke Oekenaar weet wat dit betekent: de Gardeboefeesten komen er aan. “We vieren dit jaar een dubbel jubileum”, vertelt voorzitter Frederik Declercq. “De Gardeboefeesten zijn 45 jaar jong. Heel Oekene heeft goeie herinneringen aan de feesten, wij zijn heel dat we deze nog steeds kunnen organiseren en hopen dit nog lang te kunnen doen. Ook Oekene Inviteert is al tien jaar. Het programma voor de festiviteiten hebben wij vrij klassiek gehouden, met voor elk wat wils maar toch ook enkele nieuwigheden.” “Aftrappen doen we op donderdag 12 september met Oekener Festspiele, het eerste deel van het drieluik waarmee we 10 jaar Oekene Inviteert vieren”, zegt Joris Olivier. “De avond brengt muziek van onder meer Tsjakovski, Grieg en Chopin en wordt aaneengepraat door Michel Wuyts, vooral gekend als wielercommentator maar een liefhebber van het genre. Wuyts wordt ook aangesteld als peter-beschermeling van Oekene Inviteert en zal in debat gaan met ereburgemeester Luc Martens.” Later op het jaar zijn er nog twee jubileumconcerten in de H. Godelieve- en de Sint-Michielskerk.

Op vrijdag 13 september is er vanaf 13.30 uur in de feesttent op het Dorpsplein een seniorennamiddag met optredens van Paul Bruna en Mieke D, gevolgd door het Wielercriterium voor beloften en elite zonder contract. “Oekene telde ooit talloze wielerwedstrijden. Dit is de laatste en wij vinden het onze taak om die te behouden”, aldus Frederik. “Dit jaar tekent zelfs het nationale beloftenteam cyclocross van Zwitserland present.” Om 19 uur vindt in De Platte Tube de officiële opening van de Gardeboe plaats. “Voor het eerst in vijf jaar nog eens met de Oekense reuzen Lisa en Romaan.” ’s Avonds kan het jonge volkje dansen op de Fluofjiste van KSA Hocana, in De Platte Tube treedt First Gear op.

Ook de allerkleinsten worden niet vergeten tijdens de Gardeboefeesten. Zij zijn op zaterdag 14 september om 14 uur welkom in de feesttent voor een kindernaiddag met kinderdisco, ponyritjes,… ’s Avonds is het feest met I Love The Music VII met optreens van onder meer DJ Wout en DJ Gunther D. Op zondag 15 september tot slot start de dag om 11 uur met een aperitiefconcert. “Gelijktijdig lanceren we samen met de Gardebroemers een oldtimermeeting. Op de parking van Sinnfoort zijn oldtimers, mopeds, hotrodes, solexen,… van voor 1985 welkom”, aldus Frederik. “’s Middags is er het traditionele eetfestijn, gevolgd om 14 uur door een Fifatornooi in De Platte Tube. Om 15 uur gaan alle remmen los voor Gardeboe Schlagert met onder andere Jan Wuytens en Les Copines met Isabelle A en Ianthe Tavernier. Dit voor het eerst met een live orkest. Om 18 uur is er nog een ballonwedstrijd en om 22 uur sluiten we de festiviteiten af met een fuif in De Platte Tube.” Tijdens de feestvierdaagse fungeert De Link traditioneel als dorpsbob.

Meer info op www.gardeboefeesten.be en www.oekeneNV.be.