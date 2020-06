Oefenkoersen als alternatief voor Dovy Natourcriterium: “We willen kansen geven aan de jongeren die nergens aan de bak komen” Charlotte Degezelle

25 juni 2020

10u17 8 Roeselare Roeselare Koerst heeft een alternatief klaar voor het Dovy Natourcriterium dat dit jaar niet georganiseerd kan worden door de coronacrisis. Op 12 juli organiseert de vzw een reeks oefenwedstrijden voor aspiranten, nieuwelingen en juniores in het centrum van de stad. De junior die als eerste over de eindmeet komt, mag zich in 2021 of 2022 meten met de profs tijdens het eigenlijke criterium.

Roeselare Koerst organiseert deze zomer geen elfde editie van het Dovy Natourcriterium door de coronacrisis. Toen de vzw dit nieuws in april bekend maakte, liet voorzitter Thomas Verhaeghe al verstaan dat hij deze zomer graag toch iets van koers naar Roeselare wilde halen. Nu is duidelijk dat de vzw hier ook in geslaagd is. “In juli mogen er opnieuw oefenwedstrijden georganiseerd worden. Cycling Vlaanderen lanceerde een oproep en wij zijn daar op gesprongen. De focus ligt deze keer niet op profs, maar op jongelui die nu wat door de mazen van het net glippen en nergens aan de bak komen.”

Vijf wedstrijden

Op 12 juli organiseert Roeselare Koerst vijf wedstrijden. Drie ervan zijn voor aspiranten (U13, 14 en 15), een voor nieuwelingen U17 en een voor juniores. “De oefenwedstrijden vinden niet plaats op de datum die we eerder prikten voor het Natourcriterium (21 juli, nvdr) omdat dit niet lukt met de maatregelen. Zo moet er tussen elke wedstrijd een uur zijn en mag er niemand in de start- en aankomstzone. Op een dinsdag, marktdag in Roeselare, zou dit niet lukken. Vandaar de keuze om de wedstrijden op een zondag te organiseren. 12 juli was vrij op de kalender, dus die hebben wij ingepalmd.”

Ook het parcours is niet identiek aan dat van het Natourcriterium. Zo liggen de start en aankomst in de Hugo Verrieststraat. “We mogen ook niets van randanimatie organiseren en kiezen er bewust voor om zelf geen drankstanden te plaatsen, maar dit alles te gunnen aan de horeca”, gaat Thomas verder. Dat er geen duizenden toeschouwers zullen zijn zoals met het Natourcriterium is een zekerheid. “Maar we mikken toch op een gezellige sfeer. Er zijn vijf wedstrijden met telkens vijftig deelnemers. Als al die jongelui al hun ouders en grootouders meebrengen, hebben we toch al snel een mooie opkomst.”

Een podium organiseren, een trofee of prijzengeld uitreiken is ook nog uit den boze. “Toch valt er voor de juniores iets te winnen. Wie als eerste over de meet komt, rijft een selectie binnen voor het Natourcriterium in 2021 of 2022 en kan zich dan meten aan de profs.”

Meer info op natourroeselare.be.