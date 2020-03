Ochtendploeg bij afvalverwerkingsbedrijf Vanheede legt werk neer voor betere bescherming tegen coronavirus LSI

Bron: LSI 10 Roeselare Bij afvalverwerkend bedrijf Vanheede Environmental Logistics in Rumbeke (Roeselare) heeft de ochtendploeg maandagochtend het werk neergelegd. De werknemers eisten betere beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus. Na de nodige ingrepen ging de namiddagploeg opnieuw aan de slag.

Maandagochtend werd een personeelslid aan de sorteerband voor PMD-afval onwel op de werkvloer. “De druppel die de emmer deed overlopen”, legt ABVV-vakbondsvertegenwoordiger Ronny Saelen uit. “Bijna alle werknemers zakken uit Noord-Frankrijk af om hier te komen werken. Ze hebben het geld echt nodig en komen liever ziek werken dan zonder inkomen te vallen. Dit kan niet in tijden van het coronavirus.”

De vakbond eiste bij de directie betere beschermingsmaatregelen tegen het virus en een volledige ontsmetting van de site. “Er is een gespecialiseerde firma ter plaatse gekomen om de site te desinfecteren”, zegt Ronny Saelen. “Er is ook overeengekomen dat er tussen de sorteerders plexischermen zullen komen, dat er apart naar het toilet en apart naar de refter kan gegaan worden. Er zal ook voor meer ontsmettingsmiddelen en mondmaskers gezorgd worden. Bij de start van het werk zal met een thermometer de temperatuur gemeten worden.”

Chauffeurs

De namiddagploeg ging opnieuw aan de slag. Elke ploeg telt zo’n 25 tot 30 werknemers. “We zullen als vakbond ook toezien op de bescherming van de chauffeurs die in ziekenhuizen dezer dagen veel meer medisch afvalmateriaal moeten ophalen”, aldus nog Ronny Saelen.