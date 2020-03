Ochtendploeg bij afvalverwerkingsbedrijf Vanheede legt werk neer na ziekte collega LSI

30 maart 2020

13u56

Bron: LSI 18 Roeselare Bij afvalverwerkend bedrijf Vanheede Environmental Logistics in Rumbeke (Roeselare) heeft de ochtendploeg maandagochtend het werk neergelegd. De werknemers eisten na een zieke collega betere beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus. “Maar die waren al genomen", reageert sitemanager Jurgen Desmedt. Na de ontsmetting van de volledige lijn ging de namiddagploeg opnieuw aan de slag.

Maandagochtend werd een personeelslid aan de sorteerband voor PMD-afval onwel op de werkvloer. Hij moest ook braken. “De druppel die de emmer deed overlopen”, legt ABVV-vakbondsvertegenwoordiger Ronny Saelen uit. “Bijna alle werknemers zakken uit Noord-Frankrijk af om hier te komen werken. Ze hebben het geld echt nodig en komen liever ziek werken dan zonder inkomen te vallen. Dit kan niet in tijden van het coronavirus.”

De vakbond eiste bij de directie betere beschermingsmaatregelen tegen het virus en een volledige ontsmetting van de site. “Er is een gespecialiseerde firma ter plaatse gekomen om de site te desinfecteren”, zegt Ronny Saelen. “De namiddagploeg ging opnieuw aan de slag. Elke ploeg telt zo’n 25 tot 30 werknemers. We zullen als vakbond ook toezien op de bescherming van de chauffeurs die in ziekenhuizen dezer dagen veel meer medisch afvalmateriaal moeten ophalen.”

Het bedrijf toonde begrip voor de actie van de werknemers. “Iemand zien braken op de werkvloer heeft een impact, zeker in deze tijden”, aldus Jurgen Desmedt. “We begrijpen die ongerustheid. Maar het is niet zo dat er nu plots maatregelen zijn genomen na dat ziektegeval. Er zijn twee weken geleden al maatregelen genomen, zoals een andere werkpostverdeling om de social distance-regel te kunnen respecteren, ploegwissels in kleinere shiften om drukte in de kleedkamers te vermijden, werkposten worden elk anderhalf uur ontsmet, er is een infraroodthermometer aangekocht,... Ik heb nog eens benadrukt dat wie zich zoek voelt, niet mag komen werken.”

De zieke werknemer bleek na doktersbezoek geen symptomen van besmetting met het coronavirus te vertonen. “Een plan voor volledige ontsmetting van de lijn in zo’n geval ligt klaar", aldus nog de sitemanager. “We waren maandagochtend dus voorbereid, ook al had het niets met corona te maken.”