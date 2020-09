OC Sint-Idesbald opent gloednieuw internaat van 7,2 miljoen euro Sam Vanacker

08 september 2020

15u52 16 Roeselare Orthopedagogisch Centrum (OC) Sint-Idesbald opende dinsdag officieel de deuren van het nieuwe internaat op campus De Zilten in Roeselare. Het complex, dat opgetrokken werd op een voormalig voetbalveld van het centrum, bestaat uit zes huizen met plaats voor zestig internen.

Voor OC Sint-Idesbald is de nieuwbouw een droom die in vervulling gaat. De eerste spade voor het nieuwe complex van 7,2 miljoen euro ging in april 2018 de grond in en OC Sint-Idesbald hoopte toen het nieuwe internaat in september dit jaar te kunnen openen. Die deadline werd ook gehaald. “Een grote feestelijke opening zit er helaas niet in, maar samen met de kinderen hebben we vorige week al een klein openingsfeestje gehouden. Vandaag is er de officiële opening”, zegt directeur minderjarigenwerking Sigrid Pollentier.

Het nieuwe complex, dat de naam ‘De Huizen’ kreeg, bestaat uit zes afzonderlijke huizen die elk beschikken over een eigen tuin en een gemeenschappelijke woonkamer. Elke kamer heeft ook een eigen, aparte badkamer. “De huidige internaatspaviljoenen voldeden niet meer aan wat onze kinderen en jongeren nodig hebben. In de ontwerpfase hebben we ook de jongerenraad en de medewerkers zelf geraadpleegd, terwijl ook onze eigen technische dienst en de BuSO-school van Sint-Idesbald meewerkten aan het project. We kozen heel bewust voor een huiselijke sfeer, op maat van onze werking. Naast comfort werd ook bewust voor duurzaamheid gekozen. De zes huizen zijn aangesloten op het Roeselaarse warmtenet en op het dak liggen zonnepanelen. Later dit jaar wordt werk gemaakt van een groene en milieuvriendelijke omgevingsaanleg.”

Oude paviljoenen

Nieuw is dat Sint-Idesbald in een van de zes nieuwe huizen over acht studio’s beschikt, op maat van jongvolwassenen die de stap naar meer zelfstandigheid willen zetten. Los daarvan brengt de nieuwbouw geen capaciteitsuitbreiding met zich mee. “Het gaat om een gedeeltelijke vervanging van de bestaande verblijfplaatsen”, gaat de directeur verder. “De vier oude internaatspaviljoenen worden de komende jaren ook aangepast. Ook daar zullen de kamers groter en comfortabeler worden. De leefgroepen worden stapsgewijs naar de nieuwbouw verhuisd en elk jaar pakken we een ander paviljoen aan. Tegen 2025 moet alles achter de rug zijn.”