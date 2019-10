Oberon, de laatste authentieke speelgoedwinkel van Roeselare, viert 25e verjaardag: “Ik verkoop enkel en alleen items die ik zelf tof vind” Charlotte Degezelle

18 oktober 2019

14u38 0 Roeselare Oberon is 25 jaar jong. Terwijl de voorbije decennia alle authentieke speelgoedwinkels uit het straatbeeld verdwenen, blijft de zaak van Inge Haegeman (50) meer dan stevig standhouden. Ze viert haar zilveren jubileum op 26 en 27 oktober met een opendeur, maar wij gingen op voorhand al eens langs om uit te dokteren wat de geheime succesformule achter Oberon is.

Een speelgoedwinkel openen. Het was vroeger het laatste van Inge Haegeman haar gedachten. “Ik ben kleuteropleidster van opleiding, maar indertijd was het in het onderwijs onbegonnen werk om een vaste job te vinden”, opent ze. “Ik reeg de interims aaneen, maar dat was echt mijn ding niet. In die periode woonden we in Hertsberge en groeide het idee om een eigen winkel te beginnen. Ik zag me al m’n eigen winkeltje in pralines en doopsuiker runnen in Brugge. Maar plots besliste onze huiseigenaar om zijn pand te verkopen. We moesten dus verhuizen. Onze terugkeer naar Roeselare was het ideale moment om die eigen zaak te starten. Ik koos echter niet voor zoetigheid, maar voor speelgoed, een product dat toch sterk aanleunt bij m’n opleiding.”

In november 1994 opende Oberon de deuren in een piepklein pandje langs de Vijfwegenstraat. “In het begin combineerde ik de winkel nog met een job als vertegenwoordiger in schoolmaterialen. Maar al snel ging ik volledig voor de winkel. In augustus 1997 verhuisden we de winkel naar onze huidige stek waar Oberon twee verdiepingen inpalmt en ik op vandaag zo’n 2.000 verschillende producten aanbied.”

In de periode dat Inge Oberon opstartte, telde Roeselare nog wel meer speelgoedwinkels. Denk maar aan bijvoorbeeld Christaensen en De Olifant. Die verdwenen de voorbije decennia uit het straatbeeld en op vandaag is Oberon de enige authentieke speelgoedwinkel in Roeselare. Heeft Inge daar een verklaring voor? “Mijn grote voordeel is dat de winkel in ons huis vervat is. Financieel is dat echt een voordeel. Er is geen hoge huurprijs, ik heb geen nood aan personeel. Onze winkel ligt dan wel niet in het centrum, maar net daardoor komen de mensen ook heel bewust naar hier om te kopen. Quasi 90% van wie hier binnenstapt, gaat niet met lege handen buiten. Daarnaast onderscheid ik me door heel bewust te kiezen voor duurzaam, kwalitatief, mooi en origineel speelgoed dat een meerwaarde is voor het kind en dit in verschillende prijsklassen. Ik verkoop enkel en alleen items die ik zelf tof vind, gevoeld en getest heb en waar ik 100% achter sta. Verder creëer ik heel bewust ook een rustige sfeer. Iedereen is welkom om zolang rond te snuisteren als ze willen, met of zonder kop koffie of thee. Hebben ze vragen dan sta ik paraat want service draag ik hoog in het vaandel. En het gaat ook om de details. Ik verkoop heel veel cadeautjes en kies resoluut voor leuk inpakpapier dat niet in België te koop is. Ook zo’n zaken maken het verschil. Net zoals het feit dat ik de winkel ook open op afspraak en extra open ben tijdens de Sinterklaasperiode.”

Na 25 jaar staat Inge nog steeds met evenveel passie in haar winkel. “Ik sta dankzij Oberon ’s morgens steeds tevreden op en wil nog steeds het concept verbeteren en op zoek gaan naar nieuwe dingen. M’n drive ben ik allesbehalve kwijt. Dat heb ik te danken aan mijn trouwe klanten die ik heel dankbaar ben. Ik vind het ook fantastisch dat ik dankzij de jaren ervaring generaties zie passeren. Vroeger kwamen ouders speelgoed kopen voor hun kinderen, op vandaag komen diezelfde mensen iets zoeken voor hun kleinkinderen.

Inge organiseert naar aanleiding van de 25e verjaardag van Oberon een opendeur op zaterdag 26 en zondag 27 oktober. Iedereen is welkom tussen 9.30 en 19.30 uur om te klinken op die bijzondere verjaardag.