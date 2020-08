Nuove Musiche brengt ‘Concert van de Hoop’ Charlotte Degezelle

18 augustus 2020

15u22 1 Roeselare Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ organiseert op 28 augustus het ‘Concert van de Hoop’. Ze verwelkomen hiervoor het orkest Nuove Musiche in de H. Godelievekerk.

“Ondanks corona blijven professionele klassieke musici oefenen zoals olympiërs. Muziek is de passie waarop zij broeden en het uitbreken kon niet langer uitgesteld worden”, zegt bezieler Joris Olivier. “Om hen, hun passie en de cultuuroverdracht te redden, is onze cultuurwerking verplicht verder concerten te organiseren. In coronatijden, waarbij overheden concerten inperken, wil het orkest Nuove Musiche de SOS-kreet ‘Sound Of Silence’ ondersteunen. Niet door zomaar te helpen klagen, maar met een concert dat zij desnoods meermaals moeten uitvoeren voor een beperkt publiek. Het kan perfect met geruststellende coronapreventie, in de hoop dat het publiek het steunt met een royale vrije bijdrage.”

Het orkest Nuove Musiche staat onder leiding van Eric Lederhandler en heeft beroepsmusici uit de Vlaamse Opera en het Nationaal Orkest in de rangen. In de H. Godelievekerk brengen de muzikanten muziek van Brahms en Mozart. Maximaal tachtig personen kunnen, tegen een vrije bijdrage, het concert bijwonen, maar reserveren moet op www.oekeneNV.be.