Nu ook petitie tegen bomenkap voor bouw River Terminal Roeselare CDR

21 augustus 2019

12u06 0

Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare liet eerder deze week al weten dat ze niet te spreken zijn over de plannen van De Vlaamse Waterweg om een nieuwe overslagzone, de River Terminal Roeselare, te bouwen langs het kanaal Roeselare-Leie. Hiervoor zouden 118 bomen langs het kanaal gekapt worden en moet het jaagpad deels verlegd worden. Meer Bomen in Roeselare dient bezwaar in tegen de plannen en stelt via hun Facebookgroep ook een bezwaarschrift ter beschikking voor iedereen die het niet eens is met de plannen. Nu gaan ze nog een stap verder en startten ze onder de noemer ‘Red de ter dood veroordeelde bomen langs het jaagpad!’ ook een online petitie op. Die is te vinden op https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/Stadsbestuur_Roeselare_Red_de_ter_dood_veroordeelde_bomen_langs_het_jaagpad/.