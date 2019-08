Nu ook HerstelAcademie in Midden-West-Vlaanderen CDR

20 augustus 2019

11u16 0

Eén op drie Vlamingen voelt zich niet altijd goed in zijn vel. Geestelijke gezondheid is een thema dat iedereen aanbelangt en waar veel mensen vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Zelf of bij iemand in hun omgeving. Toch blijft de stap naar hulp nog vaak te groot, is de drempel te hoog. Netwerk geestelijke gezondheid KWADRAAT, GTB West-Vlaanderen, de werkgroep Ervaringsdelen², kenniscentrum ARhus en Vormingplus MZW zetten daarom samen hun schouders onder de opstart van een HerstelAcademie in regio Midden-West-Vlaanderen. Een HerstelAcademie biedt cursussen aan rond allerlei thema’s gerelateerd aan psychische kwetsbaarheid. Dit najaar zijn er onder meer cursussen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die een stap verder willen zetten in hun herstelproces, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die een duwtje in de rug nodig hebben om stappen in het werkveld te zetten. Ook is er elke tweede maandag van de maand een Praatcafé alcohol in De Kiem langs de Sint-Hubrechtstraat 33A in Roeselare waar je op een zeer laagdrempelige manier in gesprek kan gaan en ervaringen kan delen met een ervaringswerker over je alcoholgebruik of -probleem. Meer info en inschrijven via www.arhus.be/herstelacademie.