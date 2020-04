Nu ook bewoner WZC Sint-Henricus besmet met Covid-19 Charlotte Degezelle

03 april 2020

12u09 1 Roeselare Een bewoner van WZC Sint-Henricus testte donderdag positief op het coronavirus. Deze persoon verbleef al sinds 18 maart op zijn kamer vanwege andere gezondheidsproblemen. De andere bewoners van de afdeling en de medewerkers vertonen tot nu toe geen symptomen. In het woonzorgcentrum worden de nodige maatregelen genomen .

“Toen bij de bewoner koorts werd vastgesteld, werd samen met de huisarts beslist om op donderdag 2 april een test af te nemen” duidtBart Wenes, voorzitter Motena. “In WZC Sint-Henricus worden net zoals in onze andere woonzorgcentra zeer strikte preventiemaatregelen toegepast. Zo komen bijvoorbeeld bewoners van verschillende afdelingen niet in contact met elkaar. We beschikken over de nodige middelen om op een correcte en veilige manier met een besmetting om te gaan en zo de gezondheid van onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. De gezondheidstoestand van de bewoner is vanwege andere onderliggende gezondheidsproblemen jammer genoeg zorgwekkend. Onze eerste zorg gaat nu dan ook uit naar de besmette bewoner en zijn familie. Alle familieleden van de bewoners van het woonzorgcentrum en de medewerkers zijn verwittigd. Net als de huisartsen, de Coördinerend en Raadgevend Arts van het woonzorgcentrum, de Roeselaarse Taskforce en de dienst voor infectiebestrijding van de overheid.”

Eerder raakten ook al bewoners van twee andere Motena rusthuizen besmet, meer bepaald in WZC ter Berken en WZC De Zilverberg.