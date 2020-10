Nu al twaalf coronapatiënten in AZ Delta

Alexander Haezebrouck

09 oktober 2020

17u37 0 Roeselare Het aantal opgenomen coronapatiënten in het AZ Delta in Roeselare is opgelopen tot twaalf. Eén van hen ligt op intensieve zorgen. Woensdag lagen er nog negen besmette patiënten in het ziekenhuis. De toestand is in vergelijking met de eerste golf nog heel goed werkbaar, maar de stijging laat zich nu toch ook duidelijk voelen.

De gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten die op dit moment zijn opgenomen in het AZ Delta is 75,5 jaar. “Dat stemt overeen met de eerste golf”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck van het AZ Delta. “Het gaat om drie vrouwen en negen mannen. De jongste patiënt is 54, de twee oudste zijn 85 jaar.” Op het piekmoment in de eerste golf werden in het AZ Delta 140 besmette patiënten verzorgd. Het verschil met nu is dus nog groot. “Er wordt op dit moment al bekeken hoe een uitbreiding van de capaciteit het best kan worden georganiseerd. Nu hebben we nog één covid-afdeling, maar er ligt al een plan klaar voor wanneer er een tweede afdeling moet worden geopend. We weten al waar we dat gaan doen en met welke bestaffing. Op de dienst intensieve zorgen kunnen we nog ferm uitbreiden om tegelijkertijd ook voldoende mogelijkheden te behouden voor de niet-covid-patiënten.