Nu al 28 overlijdens in AZ Delta door corona, aantal besmette patiënten daalt fors Alexander Haezebrouck

08 april 2020

16u27 12 Roeselare Het aantal sterfgevallen door corona is in AZ Delta ondertussen opgelopen tot 28. De afgelopen twee dagen stierven opnieuw twee mensen. Dinsdag overleed een zeventiger in de campus Wilgenstraat. Het aantal besmette patiënten in AZ Delta daalt nu wel fors naar 131 patiënten.

Vandaag verzorgt AZ Delta 131 patiënten die besmet raakten met het coronavirus. Maandag ging het nog om 147 patiënten. De grootste daling is vast te stellen in campus Wilgenstraat. Daar liggen 68 besmette patiënten. Dat zijn er 24 minder dan maandag. In de Wilgenstraat liggen 29 patiënten op intensieve zorg, waarvan zeven beademd worden. De grote daling in campus Wilgenstraat ligt ook deels aan het feit dat één afdeling is verhuisd naar de campus in de Westlaan. In de campus in Menen verblijven 24 besmette patiënten, in Torhout zijn dat er 19 en in de Westlaan 23.