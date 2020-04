Nu al 26 overlijdens in AZ Delta door corona, maar ook goed nieuws: Aantal besmette patiënten stagneert al enkele dagen Alexander Haezebrouck

06 april 2020

17u07 1 Roeselare Het aantal sterfgevallen door corona is in het AZ Delta ondertussen opgelopen tot 26. Eind vorige week waren dat er nog 18. Er zijn dus acht extra sterfgevallen bij gekomen tijdens het weekend. Maar er is ook goed nieuws. “Het aantal besmette patiënten die we verzorgen blijft nu al een paar dagen stabiel”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck.

Vandaag verzorgt het AZ Delta 147 patiënten die besmet raakten met het coronavirus. Eind vorige week waren dat er 131. Toch blijft het aantal besmette patiënten in het AZ Delta nu al enkele dagen redelijk stabiel en is er geen spectaculaire stijging meer van de opnames. In de campus Wilgenstraat liggen 94 besmette patiënten. Daarvan liggen 30 patiënten op de intensieve zorg waarvan acht patiënten beademd worden. In de campus in Menen liggen 25 besmette patiënten, in de campus in Torhout 22 en in de campus langs de Westlaan is een nieuwe isolatie afdeling geopend. Ook daar liggen zes patiënten.

