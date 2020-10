Nowme wordt IzyCoffee Roeselare CDR

10 oktober 2020

13u47 8 Roeselare De Roeselaarse conceptstore met koffiebar Nowme transformeert tot IzyCoffee Roeselare. Dankzij een samenwerking tussen op het eerste zicht concurrerende bedrijven krijgt Charlotte Haevegeer, zaakvoerster van Nowme, de kans om voortaan te focussen op De Kruidenmozaïek. Bart Buyse van IzyCoffee kan op zijn beurt z’n veroveringstocht door Midden-West-Vlaanderen verder zetten want IzyCoffee Roeselare wordt al z’n vierde vestiging.

“Toen we groots communiceerden dat we met IzyCoffee op zoek gingen naar onze volgende locatie in Roeselare, werden we tamelijk snel door Charlotte Haevegeer van de Kruidenmozaïek gecontacteerd”, opent Bart Buyse. De Kruidenmozaïek is in de regio bekend als het alternatief voor de reguliere apotheek. Onder het motto ’Shoppen draait ook om beleving’ opende Charlotte in december 2017 naast de Kruidenmozaïek ook een conceptstore met koffiebar: Nowme. Beide panden langs de Noordstraat werden zelfs met elkaar verbonden. Nowme staat sindsdien synoniem met heerlijke koffie geserveerd door top barista’s, een fruitige thee, gezonde juices en glutenvrije en suikervrije gebakjes.

Maar binnen enkele weken verdwijnt de naam Nowme . “In coronatijden wou ik in staat zijn mijn hoofdfocus vermeerd op ons kernproduct, de Kruidenmozaïek, te leggen” zegt Charlotte. Nowme vergde veel extra tijd, een situatie die ertoe leidde dat Charlotte naar een oplossing zocht. Die vond ze bij Bart want Nowme wordt straks IzyCoffee Roeselare. “Toen Charlotte contact met ons opnam hadden we direct een klik”, aldus Bart. “Met Nowme en IzyCoffee hebben we zeer vergelijkbare koffiebarconcepten.” Die klik leidde uiteindelijk tot een mooi partnership. “Met IzyCoffee leggen we onze focus op ons kernproduct, kwaliteitskoffie”, aldus Bart. “Charlotte en haar team kunnen zich terug primair concentreren op de Kruidenmozaïek. We zetten op onze beurt het “koffiebar in shop”-concept naadloos verder.” De branding, de koffie-kaart, het meubilair en een paar kleinere facetten veranderen straks, maar verder blijft alles gelijk langs de Noordstraat 5-7.

Kortrijk, Gent en Brugge volgen

Doel is om op zaterdag 31 oktober, de eerste dag van de herfstvakantie, IzyCoffee Roeselare te kunnen openen. Zowel Bart, Charlotte als beider teams staan nu al te popelen. “Het wordt emotioneel, spannend maar toch wel heel interessant voor ons allen” aldus Charlotte. Het Roeselaarse hoofdstuk in het verhaal van IzyCoffee is niet het laatste dat dit jaar geschreven wordt. De koffieketen is op vandaag al actief met vestigingen in Izegem, Tielt en Torhout. Naast het Roeselaarse filiaal dat binnen enkele weken opent zal IzyCoffee dit jaar ook nog de kop opsteken in Kortrijk, Gent en Brugge.