Notoire drugsverslaafden riskeren opnieuw tot drie jaar cel voor dealen

27 mei 2019

17u57

Bron: LSI 3 Roeselare Zeven notoire drugsverslaafden uit Roeselare en Alveringem riskeren een tot drie jaar cel voor bezit en verkoop van speed. Samen verzamelden ze de voorbije jaren negentien veroordelingen voor inbreuken op de drugswet. Vijf van hen verblijven op vandaag in de cel in voorhechtenis.

Het onderzoek startte begin 2018 na klachten van omwonenden over overlast aan een appartement in de Iepersestraat in Roeselare. Het appartement bleek eigendom van Petra O. (44), maar ook Ricardo C. (38), Kimberly D. (28), Rebecca D. (39) en Justin D. (41) bleken er te verblijven. Bij een huiszoeking vond de politie honderden gram speed in het diepvriesvak. Het appartement bleek een gekende plek om drugs te kopen of te gebruiken. Ricardo C. riskeert de zwaarste celstraf van drie jaar. Hij liep al zes eerdere veroordelingen op. Hij bekende dat hij één keer een kilogram speed had gekocht in Nederland en eens een halve kilogram in Kortrijk. “Maar eind 2018 is mijn dochter geboren. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en een goede vader worden. Daarom moet ik voor eens en voor altijd met het verleden breken. Ik keer na mijn vrijlating niet meer naar Roeselare terug”, zei C. Hij kan samen met zijn vriendin Kimberly D. bij haar ouders in Izegem terecht. Net als alle anderen vroeg hij of een werkstraf of een straf met probatievoorwaarden. Ook een koppel uit Alveringem stond terecht omdat ze aan de Roeselaarse drugsdealers kochten en ook zelf spul verkochten. Vonnis op 17 juni.