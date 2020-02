Noordhof, Sint-Sebastiaanspark en kruispunt Wallenstraat en A. Rodenbachstraat krijgen camerabewaking Charlotte Degezelle

18 februari 2020

09u45 0 Roeselare De uitbouw van het cameraschild in de Roeselaarse binnenstad gaat verder. De gemeenteraad gaf maandagavond toestemming aan de korpschef van politiezone RIHO om camera’s te installeren op het kruispunt van de Wallenstraat, de Diksmuidsesteenweg en de Albrecht Rodenbachstraat en in het Noordhof en het Sint-Sebastiaanspark. Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) greep het agendapunt aan om te pleiten voor de inzet van mobiele camera’s om paal en perk te stellen aan incidenten zoals de vechtpartij in een verlaten filmpje die vorige week viraal ging door een filmpje op sociale media.

“Op vandaag werpen al 88 camera’s een blik op ons stadscentrum”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). “De komende jaren zullen er telkens extra bijgeplaatst worden. Op vandaag willen we graag drie zones extra beveiligen. Het gat om het kruispunt van de Wallenstraat, de Diksmuidsesteenweg en de Albrecht Rodenbachstraat, het Noordhof tussen de Noord- en de Kattenstraat en het Sint-Sebastiaanspark tussen de Diksmuidsesteenweg en de Weststraat, inclusief de verbinding naar de Kattenstraat. We gaan naar in totaal 104 camera’s en de nieuwe exemplaren moeten ons 34 nieuwe inzichten bieden.”

Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA juichen de extra camera’s toe bleek tijdens de gemeenteraadszitting. Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) hoopt zelfs dat er ook werk gemaakt wordt van mobiele camera’s. “Exemplaren die we kunnen inzetten op plaatsen waar nodig zoals bijvoorbeeld in verlaten steegjes waar de voorbije weken zinloos geweld plaatsvond. De politie weet soms waar sommige zaken gebeuren en kan dan zo’n camera’s inzetten om snel veel info te verzamelen. Dit is nodig want de burger wil dat er snel wordt ingegrepen. De rotte appels moeten van de straat zodat onze kinderen veilig naar school kunnen.” Brecht Vermeulen (N-VA) noemt de drie nieuwe plekken waar camera’s worden voorzien evidente locaties, maar is bezorgd over de camera’s die al langer in het straatbeeld hangen. “Zijn we zeker dat die allemaal werken en dat ze bruikbare beelden opleveren?”, vraagt hij zich af. “Is het trouwens niet beter dat we de meest recente camera’s met de nieuwste technologieën installeren op de meest kwetsbare plekken?”

Burgemeester Declercq benadrukt dat camera’s geen catch-all oplossing zijn. “En je kan die ook niet zomaar op privédomein plaatsen”, stelt hij. “Maar het recente zinloze geweld is onaanvaardbaar. Vandaag (maandag nvdr.) nodigde ik de directie uit voor een gesprek met de politie en mezelf want al jaren is er een protocol dat zegt dat er minstens een wederzijdse signaalfunctie is tussen de scholen en de politie.” Bovendien geeft hij mee dat er de komende jaren niet enkel geïnvesteerd wordt in het bijplaatsen van camera’s. “We gaan ook werk maken van het vervangen van bestaande camera’s door exemplaren met de meest moderne technologieën.”