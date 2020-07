Nooit méér vraag naar tuinafvalbakken dan tijdens lockdown: Mirom verrast 10.000ste klant met bloemen CDR

27 juli 2020

13u24 8 Roeselare Afvalintercommunale Mirom Roeselare zette maandag Sandra Vanlerberghe uit Oostnieuwkerke letterlijk in de bloemetjes. Aanleiding was het afleveren van de tuinafvalbak waarin Sandra voortaan grasmaaisel, snoeisel en ander tuinafval kwijt kan. Sandra’s gloednieuwe tuinafvalbak is namelijk het 10.000ste exemplaar in de regio: een mooie mijlpaal die sneller dan verwacht bereikt werd door de coronacrisis.

In september 2000, bijna 20 jaar geleden, startte Mirom – toen nog IVRO – met de ophaling van tuinafval aan huis. Gedurende de voorbije twee decennia is het aantal gezinnen dat gebruik maakt van deze dienstverlening, telkens gestaag gegroeid. In het begin waren er zo’n 900 klanten, vooral gezinnen uit Roeselare zelf.

De ophalers van Renewi uit Kortemark komen de tuinafvalbakken ledigen, alles samen goed voor ruim 4.000 ton opgehaald tuinafval in 2019. In totaal werd trouwens meer dan 21.000 ton tuinafval ingezameld door Mirom Roeselare, het grootste deel nog altijd op de recyclageparken. Het tuinafval wordt daarna door een gespecialiseerde firma gecomposteerd, zodat het eindproduct kan gebruikt worden om weer sier- en moestuinen te verfraaien.

Meer aanvragen

Dat de kaap van 10.000 nu al werd gerond, is opmerkelijk. In 2019 noteerde Mirom Roeselare 440 bijkomende klanten, dit jaar zijn dat er hoewel we pas eind juli zijn al 1.127. Naar een oorzaak is het niet ver zoeken. Toen eerder dit jaar werd opgeroepen om massaal ‘in ons kot’ te blijven en iets later de recyclageparken gesloten werden, bleek de ophaling van tuinafval een perfecte oplossing. Die afweging maakte ook Sandra Vanlerberghe uit Oostnieuwkerke. Omdat ze de 10.000ste was, kreeg ze er bovendien bovenop haar tuinafvalbak nog een mooi boeketje bij.

Ook interesse om voortaan tuinafval aan huis te laten ophalen? Bij een aanvraag kies je voor een rolcontainer van 180 of 240 liter en voor een ophaalritme van 24 of 35 beurten. Voor mensen met een hele grote tuin zijn er ook containers van 1.000 liter. Meer info via www.mirom.be/tuinafval.