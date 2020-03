Nooit eerder lag Roeselare er zo verlaten bij Charlotte Degezelle

20 maart 2020

14u32 4 Roeselare Bevreemdend, onwezenlijk, maar ook rustgevend. Dat zijn de eerste woorden die bij ons opkomen als we dezer dagen door het Roeselaarse centrum wandelen. De anders zo bruisende binnenstad is veranderd in een desolate plek.

De coronacrisis heeft Roeselare merkbaar in zijn greep. Op een verdwaalde fietser, voetganger of automobilist na ligt het openbare leven stil. In de Ooststraat, op De Grote Markt, aan het station,... overal overheerst de stilte. Wie zich wel op straat waagt, blijft op een veilige afstand van elkaar. Je voelt een zekere angst om besmet te raken met Covid-19 of iemand anders te besmetten. Tegelijkertijd wekt de moeilijke situatie ook een soort van samenhorigheid op. Wildvreemden knikken elkaar toe, schenken elkaar een glimlach of een begroeting. Of hoe dat verschrikkelijke virus toch iets moois teweeg brengt. Probeer er met zijn allen het beste van te maken.