Noodoproep doen kan via parlofoon in nieuwe flats van Verstraete.team Charlotte Degezelle

03 oktober 2020

16u55 0 Roeselare Verstraete heeft dan wel al een indrukwekkende geschiedenis, dit wil niet zeggen dat het een oubollig bedrijf is. In hun verjaardagsjaar lanceert Verstraete.immo met HelloHelp een dienstenapp, in samenwerking met Televic, Smartwatcher en Zorgcentrale Z-plus.

“HelloHelp is zowel een parlofoon als een noodoproepsysteem”, vertelt Francis. “Wij voorzien in al onze nieuwbouwprojecten de nodige apparatuur voor HelloHelp. Ook inbegrepen in de aankoopprijs van het appartement is een abonnement geldig voor vijf jaar. De koper krijgt 25 jaar de tijd om het zorgabonnement op te nemen. Als je dus bijvoorbeeld op je 65ste een flat koopt, kan je nog jaren wachten voor je van deze mogelijkheid gebruik maakt. HelloHelp garandeert hulp door professionele zorgverleners op het moment dat de gebruiker het wil. Het abonnement kan je ook doorgeven aan je huurder.” Verder is het mogelijk om het abonnement in schijven te benutten. De eerste projecten die met HelloHelp worden uitgerust zijn Brouwery, het nieuwe woonproject op de site van Brouwerij Peene langs de Rumbeeksesteenweg in Rumbeke, 't Goed, dat verrijst op de site van jeugdhuis DieZie langs de Sint-Michielsstraat in Roeselare, het project Bosmolens op de vroegere site van serres Guillemyn in Izegem, Residentie Bernice pal in het centrum van Lauwe en Pietershof aan de Sint-Pieterskerk in Ieper.