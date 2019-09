Nog maar 150 inschrijvingen voor wereldrecordpoging De Langste Toost: “Velen beloven te komen, maar de eigenlijke inschrijvingen blijven uit” Charlotte Degezelle

03 september 2019

13u17 0 Roeselare Het is alle hens aan dek voor de wereldrecordpoging ‘Langste Toost’ die de Beverse Schuimkraag Proevers op zaterdag 7 september ondernemen. Om het huidige record te verpulveren moeten minstens 1.234 personen op de correcte manier een toost uitbrengen, maar de teller van de inschrijvingen staat vandaag nog maar op 150. Ook worden nog een 30-tal medewerkers gezocht.

Het is tijd om het Roeselaregevoel aan te spreken. De Beverse Schuimkraag Proevers (BSP) vieren komende weekend hun vijfde verjaardag met een officiële gooi naar het wereldrecord van de ‘Langste Toost’. Het huidige record werd op 23 juni 2013 gevestigd in het Portugese Anadia waar 1.233 mensen elkaar met een biertje in de hand gezondheid toewensten. De Beverse Schuimkraagproevers dromen ervan om 1.500 mensen samen te brengen, maar 1.234 is dus eigenlijk al genoeg.

De voorbereidingen zijn al sinds begin dit jaar bezig. Maar nu het moment van de waarheid bijna aangebroken is, stijgt de spanning bij Marco Lombaert, Detje Ingelaere en Filip Vanhee. “Overal waar we komen krijgen we te horen dat de mensen zeker zullen komen om hun bijdrage te leveren. Hetzelfde bij talloze verenigingen”, vertelt Marco. “Maar helaas vertalen die woorden zich niet in inschrijvingen. Op vandaag schreven amper 150 personen zich in.” En dat is veel te weinig. “Dat zorgt echt voor stress. We zijn al een heel jaar intensief bezig met de voorbereidingen en alles is voorzien zoals 2.000 Rodenbachglazen met ons logo. De burgemeester komt trouwens de eerste toost uitbrengen.” “Het Belgisch record, dat op 1.040 deelnemers staat, breken zou mooi zijn maar het is en blijft ons doel om het wereldrecord te verbreken”, klinkt Detje Ingelaere strijdvaardig.

Inschrijven kan via www.beverenhopt.be en kost vijf euro. In ruil krijg je het unieke Rodenbachglas, het drankje voor de recordpoging en twee extra drankjes op het bierfestival Beveren Hopt dat dit weekend ook door de BSP georganiseerd wordt. “Die inschrijvingen zijn niet alleen voor ons een praktisch middel om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, ook de dag zelf maken ze het verschil. Wie ingeschreven is, kan zich gewoon aanmelden. Wie nog moet inschrijven zal wellicht in een rij moeten aanschuiven. We proberen hier samen met De Rode Lopers, die een deel van de opbrengst van ons bierfestival zullen investeren in de strijd tegen kanker, op te anticiperen. Zaterdag zullen er drie bemande computers zijn waar ingeschreven zich kunnen aanmelden, zeven computers voor wie zich niet inschreef.”

Naast deelnemers zoeken de BSP ook nog een 30-tal medewerkers. “Vooral mensen die de deelnemers zullen begeleiden van de aanmeldings- en inschrijvingszone hier aan café Djings tot naar hun plekje voor de eigenlijke recordpoging, maar ook nog enkele mensen die zich willen engageren voor ons kinderdorp.”

Concreet start de recordpoging zaterdag om 18 uur op de parking aan café Djings langs de Beversesteenweg. Aanmelden kan vanaf 16.30 uur. De toostende mensenketting wordt gevormd door de wijk achter de kerk en het toosten zal vermoedelijk twee uur duren. De recordpoging kadert binnen het bierfestival Beveren Hopt dat je heel het weekend kan bezoeken. Tien brouwers laten je op de overkapte parking proeven van hun brouwels, er zijn verschillende eetstandjes, oude ambachten, een speeldorp, … Op zondagmiddag kan je smullen van chateaubriand à volonté. Inschrijven hiervoor kan tot en met donderdag op 051/24.12.38. Ook eventuele vrijwilligers voor de recordpogingkunnen zich op dit telefoonnummer melden.