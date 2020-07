Nog geen vier maanden na de opening verdubbelt Frituur ‘t Molentje z’n capaciteit met coronaproof terras met buitenbar Charlotte Degezelle

24 juli 2020

13u32 0 Roeselare Coronacrisis of niet, Mathias Verhelst (24) van Frituur ’t Molentje investeert in de toekomst. Ondanks de pandemie waagde hij zich in april aan de opening van de frituur langs de Mandellaan, en nog geen vier maanden later pakt hij al uit met een uitbreiding die synoniem staat met een verdubbeling van de capaciteit van z’n zaak. De koer achter de grootste frituur van Roeselare turnde Mathias om tot een coronaproof terras inclusief cocktailbar. Bedoeling is dat die buitenruimte uitgroeit tot een volwaardige buitenbar waar het zowel tijdens de zomer als in de winter gezellig toeven is.

Dat Mathias Verhelst over een gezonde dosis durf beschikt bewees hij eerder dit jaar door de grootste frituur van Roeselare, die begin dit jaar failliet ging na amper 2,5 jaar, over te nemen en deze bovendien te openen in volle coronacrisis. Nog geen vier maanden later is de eerste balans positief. “Het is door corona natuurlijk niet wat het had kunnen zijn, maar steeds meer mensen vinden de weg naar ’t Molentje”, vertelt Mathias. “Maar ik geloof dat we in huidige barre tijden onze creativiteit moeten gebruiken om op alle mogelijke manieren extra klanten te lokken. Daarnaast ben ik een echte believer in investeren in de toekomst. Dat deed me beslissen om met ’t Molentje nu al een versnelling hoger te schakelen en des te meer in te zetten op het coronaproof karakter van de zaak.”

Cocktails

De voorbije weken turnde Mathias de koer/parking achter zijn frituur om tot een gezellig terras met loungehoek en bar waar zo’n 80 mensen op veilige afstand van elkaar en in de buitenlucht kunnen genieten. Hij realiseert zo een verdubbeling van de capaciteit want binnen in’t Molentje kunnen er normaal 80 mensen eten, een cijfer dat op vandaag door de afstandsregels teruggebracht is tot 63. “In eerste instantie is het terras een aanvulling op de frituur. Mensen kunnen buiten hun bestelling verorberen, maar er ook genieten van een aperitiefje en een dessert”, weet Mathias. “Van vrijdag- tot zondagavond is ook de buitenbar open en serveren we een reeks cocktails en zomerse drankjes zoals Lokales, Rodenbach Fruitage en St. Bernardus Tokyo. De cocktailkaart bestaat uit enkele klassiekers maar ook uit een reeks eigen creaties. Als alternatief voor wodka redbull serveren wij bijvoorbeeld de rum bull. Ook de dulle teve, op basis van zwarte wodka en Fristi, is verrassend net zoals de cointreau mule. We willen ook kindvriendelijk zijn en maken nog werk van een attractie voor de kinderen. Leuk detail is dat we alle kruiden en eetbare bloemen die we gebruiken op het terras kweken.”

Maar Mathias heeft grotere plannen met z’n buitenruimte dan gewoon een terras met weekendbar. “Het is de bedoeling om de komende jaren uit te groeien tot volwaardige zomerbar waar het lekker chillen is. Meer nog, het moet een vaste waarde worden bij ’t Molentje. Als alles vlot verloopt, wil ik komende winter uitpakken met een wintereditie.”

Bestellen, betalen en contact tracing ineen

Tot slot start Mathias zowel buiten als binnen met een nieuw coronaproof systeem van bestellen en betalen. Veel horecazaken werken op vandaag al digitale menukaarten via QR-codes. In ’t Molentje gaan ze nog een stap verder. “Via de QR-codes op de tafels kan je straks niet alleen onze menukaart raadplegen, maar ook direct je bestelling doorgeven en zelfs betalen”, duidt Matthias. “Zo vermijden we dat er onnodig rondgelopen wordt in de zaal. Bovendien kunnen de mensen via dat systeem ook direct hun contactgegevens doorspelen wat de contact tracing ten goede komt.”

Meer op de Facebookpagina van Frituur ‘t Molentje Roeselare.