Nog geen plannen voor VDL-site CDR

18 december 2019

07u04 8 Roeselare Busbouwer VDL wil de site in het centrum van Beveren binnen twee jaar verruilen voor een nieuwe fabriek. Het stadsbestuur bekijkt nu al wat de toekomst zal brengen voor de site aan de Schoolstraat, maar concreet zijn de plannen nog niet.

N-VA-raadslid Lieve Lombaert zette het onderwerp dinsdagavond op de agenda van de gemeenteraad. “De busbouwer kocht een terrein van acht hectare op het nieuwe bedrijventerrein van de WVI. Hun nieuwbouwplannen krijgen al duidelijk vorm en VDL wil in 2021 verhuizen. Dat betekent dat de grote site in het centrum over twee jaar leeg zal staan. Vermoedelijk zal de site verkocht worden. Onder de gebouwen ligt de Krommebeek ingekokerd. Misschien kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om deze bovengronds te brengen om de waterproblematiek in die buurt aan te pakken en tegelijk extra groen aanleggen. Heeft de stad plannen om de site aan te kopen en er een bos of park aan te leggen?”

Eigenaar van parking

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) laat weten dat een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan in de maak is. “Dit wordt het kader voor de herontwikkeling van de site. Het wordt een project waar ruimte voor bedrijven en kwalitatief wonen mogelijk is en inderdaad de kans om de waterproblematiek in de buurt aan te pakken. We hebben zelf geen plannen om de site te kopen, maar de parking op de Beversesteenweg, die nu door VDL wordt gebruikt, is wel onze eigendom. Daardoor zijn we wel mee aan zet. We bekijken de mogelijkheid voor natuur- en groenontwikkeling, maar voorlopig staat het dossier nog in zijn kinderschoenen.”