Nog geen maand na heropening na zinloos geweld moet Gelateria Italia weer dicht door corona: “Dit is een klap, maar we geven niet op” Charlotte Degezelle

13 maart 2020

17u57 0 Roeselare De verplichte sluiting om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, komt extra hard aan bij Bert Watteny en Wendy Vanden Nest van Gelateria Italia op de Grote Markt. Het ijssalon bleef vijf maanden dicht na een geval van zinloos geweld en is De verplichte sluiting om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, komt extra hard aan bij Bert Watteny en Wendy Vanden Nest van Gelateria Italia op de Grote Markt. Het ijssalon bleef vijf maanden dicht na een geval van zinloos geweld en is pas sinds halfweg februari opnieuw open . “Wendy zag het net zitten om volgende week wat te werken. Dat het ijssalon nu opnieuw drie weken dicht moet, komt keihard aan”, zegt zaakvoerder c.

“We panikeren nog niet en proberen positief te blijven, maar dit is toch opnieuw een klap voor ons”, gaat Bert verder. “Het is ondertussen het derde jaar op rij dat we geplaagd worden. Eerst waren er eind 2018 de problemen met de buren toen ik in de Sint-Alfonsusstraat een pop-upwinterbar organiseerde, vervolgens werd Wendy vorig jaar in september aangevallen en nu zijn er de coronamaatregelen. Een mens kan niet blijven op zijn reserves teren.”

Moed opbouwen

Gelateria Italia bleef nog maar net vijf maanden dicht nadat Berts partner Wendy Vanden Nest door een klant met haar hoofd tegen een tafel werd geslagen en een vuistslag tegen het oog kreeg. Dat incident hakte er bijzonder zwaar in bij Wendy, waardoor het ijssalon pas sinds halfweg februari opnieuw open was. “Eigenlijk was het nog wat te vroeg op het seizoen, maar ik heropende de zaak vooral om Wendy wat tijd te geven en wat vertrouwen op te bouwen”, zegt Bert. “De eerste dagen kwam ze langs voor een kwartiertje, wat later kwam ze al eens helpen met poetsen. Haar moed groeide en nu stond ze net op het punt om volgende week opnieuw aan de slag te gaan. De voorbije weken waren trouwens sowieso nog niet echt denderend qua verkoop. De klanten zeiden wel dat ze ons gemist hadden, maar het is sowieso nog geen weer geweest om ijsjes te eten.”

Maar donderdagavond kreeg het koppel het nieuws dat hun zaak vanaf zaterdag opnieuw voor drie weken dicht moet. “Wij hopen vooral dat de verplichte sluitingsperiode niet verlengd wordt en dat we vanaf de paasvakantie stralend weer krijgen. Dan kunnen we samen met enkele jobstudenten er voluit voor gaan in het ijssalon en hopelijk de valse start van de voorbije weken snel vergeten. We geven niet op.”