Nog altijd lange wachtrijen aan containerpark: “Al eens rechtsomkeer gemaakt, nu geduld oefenen” LSI

20 april 2020

17u28

Bron: LSI 10 Roeselare Aan het containerpark op de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare staat bijna twee weken na de heropening van de parken nog altijd een lange wachtrij. Maandagnamiddag telden we er dertig wagens. “Ik maakte vorige week al eens rechtsomkeer, nu zal ik toch geduld oefenen”, zegt een bezoekster, die net het bordje van 45 minuten wachttijd is gepasseerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Roeselare geen bezoek aan het containerpark op afspraak, maar wel volgens ophaalronde. Toch staat er een lange wachtrij van wagens die bumper aan bumper hun beurt afwachten om de site van Mirom op te kunnen rijden. Op het park worden maximaal zeven mensen tegelijk toegelaten. Een geïmproviseerd stuk karton geeft aan dat het vanaf een bepaald punt nog 45 minuten wachten is.

Laatste in de rij rond 16.15 uur: Nawfal Mahmoud uit Roeselare, geladen met een aanhangwagen met gyprocplaten en tuinafval. “Ik ben hier al voor de derde keer”, geeft hij toe. “Door het klussen in huis en de tuin heb ik veel afval. De eerste keer op de eerste dag na de heropening ging het heel vlot. Amper dertig minuten moeten wachten. De tweede keer drie uur. Nu denk ik toch tegen 18 uur terug thuis te zijn.”

Nawfal werkt normaal in de bouw, maar mag niet terug aan de slag omdat hij kampt met een probleem met de witte bloedcellen en tijdens de coronaperiode dus een risicopatiënt is. “Ik ben ook in de auto goed uitgerust met handgel, mondmasker en handschoenen”, besluit Nawfal.