Nog altijd blauwalgen in Kanaal: zwemproef triatlon verkast naar De Gavers, Roeselaarse Kajakvaarders trainen op verplaatsing

12 augustus 2019

14u24 0 Roeselare Blauwalgen blijven het kanaal Roeselare-Leie teisteren. Voor de vierde week op rij ondertussen is alle recreatie er verboden en dat is slecht nieuws voor verschillend verenigingen. De Roeselaarse Kajakvaarders gaan noodgedwongen op locatie trainen en worden geconfronteerd met minder inkomsten terwijl de Izegemse Triatlon Club moet voor het zwemgedeelte van hun triatlon op donderdag uitwijken naar De Gavers in Harelbeke.

Een maand geleden werden blauwalgen vastgesteld op het Kanaal Roeselare-Leie in Izegem en Ingelmunster. Die kunnen klachten veroorzaken zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma en werd er dan ook een plaatselijk recreatie- en oppompverbod uitgevaardigd. Maar de algengroei breidde uit en sinds 19 juli is alle recreatie op het Kanaal verboden op zowel het grondgebied Izegem, Ingelmunster als Roeselare. Verandering lijkt hierin niet direct op komst. Roeselaars schepen bevoegd voor waterhuishouding Marc Vanwalleghem (CD&V) volgt de situatie op het Kanaal nauwgezet op. “We zien beterschap als het gaat over de blauwalgen”, zegt hij. “Maar het blijft wachten op meer regen. Op vandaag blijft het captatie- en recreatieverbod gelden.”

En dat blijft niet zonder gevolgen. De Izegemse Triatlon Club moet voor het tweede jaar op rij met het zwemgedeelte van de 29e Argenta Triatlon Izegem Centrum op donderdag 15 augustus uitwijken naar provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. “Dat is logistiek een extra klus maar het meest jammerlijke is dat de triatlon wordt opgesplitst waardoor het geen normale wedstrijd meer is. ’s Morgens wordt er gezwommen in De Gavers, het lopen en fietsen is pas ’s middags in Izegem. Hierdoor zien we dat er toch minder inschrijvingen zijn en dat er ook sneller mensen afhaken doordat ze bijvoorbeeld niet van ’s morgens in Harelbeke raken. Toch zijn de tijden representatief. Iedereen staat in voor z’n eigen vervoer van Harelbeke en Izegem en tussenin worden er wel wat kuiten gemasseerd. Maar iedereen heeft die kans, alle deelnemers hebben drie uur tijd tussen het zwemmen en de rest van de triatlon. Hoe vervelend ook, we gaan er het beste van maken.”

De Roeselaarse Kajakvaarders blijven in eigen stad ook noodgedwongen op het droge. “”Vervelend, want het zijn de mooiste en de warmste maanden om te varen waardoor wij nooit een zomerstop inlassen”, vertelt Sophie Lapere, pr-verantwoordelijke van de club. “Maar niet varen is voor ons geen optie en daarom wijken we uit naar andere clubs in West-Vlaanderen en meer bepaald naar de collega’s in Harelbeke en Kortrijk. We rekenen hiervoor op de steun van de ouders en een groep vrijwilligers die het vervoer op zich nemen. We spreken telkens af aan onze eigen club en rijden dan in colonne. Een daal van ons materiaal mag voorlopig blijven staan bij de andere clubs, maar er is ook een deel dat steeds over en weer gaat. Het is dus wel organiseren geblazen, maar wij vormen gelukkig een zeer hechte club van die-hards. Niemand haakt af door de tijdelijke trainingen op locatie.” Maar financieel laten de blauwalgen zich wel voelen. “Onze kantine draait heel wat minder dan normaal doordat we elders actief zijn en we moesten helaas ook heel wat verjaardagsfeestjes afzeggen en jeugdbewegingen teleurstellen die in de regio op kamp zijn en normaal eens van het kajakken komen proeven. Dat heeft natuurlijk ook z’n weerslag op onze financiën en de werking van de club.” “Bovendien is het ook een streep door onze rekening als het gaat om het werven van nieuwe leden”, pikt ondervoorzitter Hartwin Ghekiere. “Anders kan je tijdens de zomer mensen die het kajakken eens willen uitproberen vlotjes meenemen op het water, maar dat lukt nu niet in Roeselare. Wat ik bovendien ook heel jammer vind, is dat onze club nu opgesplitst wordt. Normaal trainen we met z’n allen op woensdag en komt iedereen elkaar tegen in de kantine. Nu traint de ene in Harelbeke, de andere in Kortrijk en dit ook op verschillende dagen.”

