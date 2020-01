Noël Hostens (71) al kwarteeuw in de ban van meubels De Coene: “In België krijg je er twee keer niets voor, maar in Amerika werd onlangs een dressoir verkocht voor 100.000 dollar.” Charlotte Degezelle

08 januari 2020

15u14 0 Roeselare 25 jaar terug raakte Noël Hostens (71) gepassioneerd door de meubelen geproduceerd door de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene. In de voorbije kwarteeuw sprokkelde hij een schat aan informatie bij elkaar waardoor hij zich een wereldautoriteit mag noemen op het vlak van De Coene-meubelen waar bijvoorbeeld zelfs actrice Nicole Kidman fan van is. En zijn zoektocht gaat nog steeds verder.

Van 1900 tot 1975 was Kunstwerkstede Gebroeders De Coene een gevestigde waarde in Kortrijk. Gevestigd op De Pottelberg maakten ze voor de bourgeoisie meubelen in art nouveau, art deco en later ook modernistisch design. Pas 20 jaar nadat het iconische bedrijf van de radar verdween, verloor de Roeselaarse ingenieur-architect zijn hart aan de firma. “Tijdens mijn studies had ik wel al eens gehoord over De Coene maar dan ging het louter over de brandwerende deuren en de spanten die ze produceerden. Later ging ik als architect, die nu en dan ook betrokken werd bij de interieurinrichting, ook wel naar beurzen waar ik De Coene-meubelen zag, maar de vonk sloeg pas echt over toen ik in 1995 een tentoonstelling bezocht in de oude dakpannenfabriek op De Pottelberg”, vertelt Noël. “Daar ging er een totaal nieuwe wereld voor me open en ik werd er echt van m’n sokken geblazen door het design van De Coene. Ik had gelukkig wel m’n fototoestel bij, maar helaas stonden er maar drie foto’s meer op m’n rolletje.”

Maar het zaadje was geplant en al snel ontkiemde er bij Noël een gigantische passie voor de De Coene-meubelen. Hij startte met wat opzoekingen in de bibliotheek, maar ging al snel praten met voormalige werknemers, kocht archieven, ging De Coene-interieurs fotograferen, opmeten, maakte rapporten,… Kortom, Noël is al een kwarteeuw in de weer met het inventariseren van het De Coene-meubilair. “En na 25 jaar ben ik dat allesbehalve beu. Meer nog, ik word steeds gedrevener. Van ’s morgens tot ’s avonds ben ik in de weer met De Coene. Ik heb door de jaren een mooi overzicht van wat De Coene allemaal gepresteerd heeft in die 75 jaar kunnen opmaken, maar er zijn nog verschillende blinde vlekken die ik dolgraag wil invullen. Zo zijn er effectief meubelen die ik enkel en alleen ken uit oude brochures maar nog nooit in het echt zag. Daarnaast heb ik ook al vrij veel info over de verschillende deelnames van De Coene aan de wereldexpo’s, uitgezonderd over die in 1939-1940 in New York. Ik heb een vermoeden welke meubelensembles er stonden, maar geen sluitend bewijs. Mijn opgedane expertise stelt me in staat om regelmatig nog nieuwigheden te ontdekken. Als dat nu niet gebeurt, zal dit waarschijnlijk nooit meer lukken.”

De Coene meubelen waren vroeger een echt luxeproduct die enkel betaalbaar waren door de hogere klasse. “Maar op vandaag krijg je er in België weinig geld voor. De meubelen verzeilen hier zelfs wel eens in een Kringwinkel of worden bij een verhuis gewoon achtergelaten wegens te groot om mee te nemen. In andere Europese landen krijg je tot vijf keer meer, en in Amerika tellen ze echt gigantische bedragen neer voor het design van De Coene. Zo heeft actrice Nicole Kidman een tafel van De Coene in huis en is er onlangs een dressoir verkocht voor niet minder dan 100.000 dollar aan een kunstenaarskoppel uit het mondaine Montecito.” Wie nu, wetende dat oma en opa nog een De Coene-stuk op zolder staan hebben, plots dollartekens ziet, kan terecht bij Noël. “Telkens maak ik dan een uitgebreide collage met talloze foto’s, originele documenten, een uitgebreide beschrijving en een waardeschatting. Vervolgens stuur ik dit naar mijn vele contacten in Europa maar steeds geef ik ook mee dat de eigenaars best met hun voetjes op de grond blijven over eventuele verkoopprijzen.”

Wat Noël er zelf aan verdient, investeert hij opnieuw in z’n uit de hand gelopen hobby door oude documenten aan te kopen, in De Coene-meubels die ondertussen al quasi heel z’n huis overnamen,… Eén ding is zeker, als het van Noël afhangt dan zullen ook de toekomstige generaties nog horen over het Kortrijks designicoon. “Ik bekijk het jaar per jaar maar hoop zelf nog jaren te kunnen verder gaan met m’n onderzoek. Gelijktijdig denk ik ook wel na wat er op termijn moet gebeuren met alle documentatie. Mijn levenswerk mag niet verloren gaan.”

Wie zelf nog De Coene-meubelen in huis heeft of informatie gelinkt aan de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene kan contact opnemen met Noël via hostens.noel@skynet.be. Meer via www.decoeneartvillage.be.