Noël en Mariette vieren briljanten huwelijk CDR

20 juli 2020

Feest in WZC Sint-Henricus. Noël Vaneenooghe en Mariette Casteleyn zijn 65 jaar getrouwd en dat werd coronaproof gevierd. Zondag ontving het jubilerende paar zowel hun familie als de schepenen Marc Vanwallegem en Bart Wenes (beiden CD&V). Noël is afkomstig van Tielt, terwijl Mariette haar wortels in Meulebeke liggen. Ze leerden elkaar kennen in feestzaal ‘De Vooruit’. Noël verdiende de kost als schoenmaker, terwijl Mariette in een jutespinnerij in Gent werkte. Het koppel vestigde zich na hun huwelijk in Ingelmunster en bekroonde hun liefde met een zoon en een dochter. Op vandaag telt de familie ook nog vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.