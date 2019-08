Niki en Arne serveren de wereld op je bord in ViaVia: “We proberen de gerechten authentiek op tafel te zetten” Charlotte Degezelle

14 augustus 2019

13u02 106 Roeselare Spaans, Mexicaans, Aziatisch, Marokkaans... je smult het voortaan allemaal op hetzelfde adres. Niki Corveleijn en Arne Reynaert gooien op donderdag 15 augustus voor het eerst de deuren open van hun restaurant ViaVia in de Ledegemstraat 20 in Dadizele. Het Roeselaarse koppel werkt al langer in bijberoep als cateraar met focus op de wereldse keuken. Nu zetten Niki en Arne een grote stap richting een volwaardige horecazaak, die ze op termijn willen uitbreiden met een bed & breakfast.

“En dan moet je bedenken dat alles begon met een grote paella op oudejaarsavond”, lacht Niki. “Mijn moeder nam het initiatief en huurde een kanjer van een paellapan. Arne en ik hebben altijd al iets gehad met reizen en koken. Of we nu naar Thailand of Bali trekken, we huren altijd een huisje, zodat we een eigen keuken hebben. Dan kunnen we naar de lokale marktjes gaan, recepten uitwisselen met de plaatselijke bevolking en volop experimenteren. Wij hebben dan ook die paella dat jaar bereid. Die viel zo goed in de smaak dat we al snel gevraagd werden om her en der te gaan koken. Zo zag ViaVia het levenslicht en voor we het wisten, verzorgden we de catering van feesten voor tachtig tot honderd mensen. Dat deden we vanuit onze garage in Roeselare, maar we voelden aan dat we te krap zaten.”

Bouwkundig erfgoed

Drie jaar na de opstart begonnen Arne en Niki uit te kijken naar een nieuwe stek voor ViaVia. “De focus lag aanvankelijk op Roeselare omdat dit onze thuisbasis was, waar we bovendien ook allebei werken (Niki is aan de slag bij Zorgbedrijf Roeselare, terwijl Arne bij Mulder Natural Foods werkt, nvdr)”, gaat Niki verder. “Toen we dit pand in Dadizele bezochten, waren we meteen verkocht.” De dokterswoning in de Ledegemstraat 20 is dan ook bouwkundig erfgoed. “In februari kregen we de sleutel en zijn we gestart met de werken. Die zijn ondertussen achter de rug en donderdag is voor ons D-day. Op de hoogdag van Dadizele, wanneer de jaarmarkt 25.000 bezoekers lokt, opent ViaVia de deuren.”

Zoektocht naar ingrediënten

Dat ViaVia voor wereldkeuken staat is ondertussen duidelijk, maar wat mogen de bezoekers verwachten? “Je kunt het gerust een tapasverhaal de wereld rond noemen. We brengen een mix van Aziatische, Spaanse, Mexicaanse, Marokkaanse,... gerechtjes. Zowel gekende zaken als brusschetta, maar ook exotischer klinkende lekkernijen, zoals samosa’s, staan op de kaart. We gaan bovendien voor honderd procent vers, zelfs de tortilla’s worden vanuit het niets gemaakt. Dat gaat gepaard met een echte zoektocht naar ingrediënten, want we proberen de gerechten authentiek op tafel te zetten. Alleen qua pikante smaken moeten we nu en dan ingrijpen.” Met dit alles kun je donderdag vanaf 12 uur al kennis maken, al zit ViaVia nog in een opstartfase. “Vanaf juni 2020 willen we elk weekend open zijn. Tot dan staat onze agenda nog vrij vol met cateringopdrachten. Voorlopig zullen we dan ook gemiddeld twee weekends per maand open zijn en werken we met thematische avonden. We zullen hierover volop communiceren op sociale media en onze website.”

Bed & breakfast

Niki en Arne blijven hun nieuwe zaak combineren met hun fulltime job. “Al zullen we ooit wel keuzes moeten maken”, beseffen ze. Maar ambitieus zijn ze alvast. “Het pand dat we kochten, biedt wel wat mogelijkheden. Er is een restaurant met ruim terras en we wonen er ook zelf, maar er is nog voldoende ruimte om op termijn ook een bed & breakfast met die kamers te openen.”

Meer op de Facebookpagina ViaVia en op www.viaviafood.com.