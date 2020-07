Nieuwe woonst op amper twee uur? Waregems bedrijf realiseert eerste containerwoning op dak bedrijfsgebouw CDR & PNW

06 juli 2020

14u17 0 Roeselare Een onderdak op amper twee uur. Het lijkt onmogelijk, maar het is de realiteit voor Nick Degryse, zaakvoerder van Nick Electrick. Het Waregemse Add Home, gespecialiseerd in containerunits, bouwde maandagochtend bovenop het gloednieuwe bedrijfsgebouw van Nick op bedrijventerrein De Ovenhoek, hun allereerste containerwoning. “Nog een keuken en badkamer plaatsen, wat schilderen en halfweg augustus komen we hier wonen”, glundert hij.

Anderhalf jaar geleden stampten Gert-Jan Plaisier en Basiel Van Cauwenberge Add Home uit de grond, een bedrijf gespecialiseerd in modulair bouwen op basis van zeecontainers. “De voorbije tijd focusten we op hobbyruimtes en dankzij de coronacrisis zagen we de vraag naar kantoorcontainers, voor thuiswerkers, en zorgwoningen, voor wie z’n (groot)ouders liever in de tuin dan het woonzorgcentrum laat wonen, stevig stijgen”, vertelt Basiel. “Vandaag (maandag red.) mogen we spreken van een primeur. We plaatsen onze allereerste containerwoning. Het gaat direct om iets speciaals want de woning wordt geïnstalleerd bovenop een gloednieuwe loods.”

Huisjesslak

Bouwheer van dienst is Nick Degryse die de voorbije maanden op De Ovenhoek investeerde in een nieuw bedrijfsgebouw. “Vijf jaar geleden hebben wij een woning volledig naar onze smaak verbouwd”, vertelt hij. “Maar het leek ons toch een groot voordeel om straks bij de firma te kunnen wonen. Al snel belandden we bij containerunits. Die zijn niet alleen budgetvriendelijk, maar ook duurzaam. En als we toch ooit nog eens willen verhuizen, dan kunnen we ze gewoon meenemen net zoals een huisjesslak. Ook de industriële look beviel me wel en het is ongelooflijk hoe snel je op deze manier een nieuwbouw hebt.” “Eigenlijk kan je op drie tot vier maanden een nieuwe woning realiseren”, pikt Basiel in. “De productie van de containers neemt het meeste tijd in beslag. De plaatsing is uiterst snel geklaard.”

Lees verder onder de foto’s.

De nieuwe woonst van Nick bestaat uit drie aaneengeschakelde containers: eentje van 12 bij 2,5 meter en twee van 6 bij 2,5 meter. “Samen vormen ze een woning met een vloeroppervlak van 60 vierkante meter”, weet Basiel. De grootste, goed voor een gewicht van vijf ton, werd maandag iets na 11 uur op het dak van het bedrijfsgebouw van Nick gehesen. Een half uur later ging de tweede container de hoogte in en binnen de twee uur was het nieuwe huis een feit. “Ik moest en zou erbij zijn”, zegt Nick. “Het gebeurt niet elke dag dat ze op een paar uur tijd je woning creëren. Het is toch wel een bijzondere ervaring. Het was moeilijk om afscheid te nemen van onze vorige woonst waar ik zelf ook veel aan gewerkt heb, maar we zien er naar uit om halfweg volgende maand te verhuizen. Naast de afwerking binnenin, voorzien we voor de veiligheid ook nog balkonbeglazing en dankzij een trap aan de zijkant zullen werk en privé gescheiden zijn.”

Ik moest en zou erbij zijn. Het gebeurt niet elke dag dat ze op een paar uur tijd je woning creëren. Het is toch wel een bijzondere ervaring Nick Degryse