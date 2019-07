Nieuwe wind bij Chez Belle Vie in de Middenstraat: “Behalve dagschotels ook hondenhamburgertjes op de menukaart” Sam Vanacker

02 juli 2019

14u26 12 Roeselare Restaurant annex woondecoratiewinkel Chez Belle Vie heeft met Nele Boury (26) een nieuwe uitbaatster. Ze volgt Marjelle van de Berg op, die na vijf jaar Roeselare terugkeert naar Antwerpen. Nele wil verder bouwen aan de zaak op de ingeslagen weg, maar dan met een diervriendelijk accent. Zo staan er straks behalve dagschotels ook hondenhamburgertjes op de menukaart.

Het concept van Chez Belle Vie is relatief uniek. Marjelle Van de Berg en haar toenmalige partner Jerry Mylle startten in 2014 een woondecoratiezaak in het pand op de hoek van de Middenstraat en de Rondekomstraat. Twee jaar later begon hobbykok Jerry er ook streetfood te serveren en gaandeweg evolueerde de zaak naar een restaurantje waar je woon- en decoratiespulletjes kon kopen. In 2017 vestigde barbier Steve Desseyn zijn nieuwe barbiershop in hetzelfde pand, goed voor drie zaken onder hetzelfde dak.

Nieuw avontuur

“Dat dynamische concept is een enorme meerwaarde en dat blijven we uiteraard behouden”, zegt Nele. “Toen ik hier pakweg vijf jaar geleden voor het eerst binnen kwam sprak me dat ook meteen aan. Mijn man Stijn Stroobant en ik zijn al langer vaste klanten en toen Marjelle ons vertelde dat ze terug wou verhuizen naar Hoogstraten begon een idee te rijpen. Ik ben weliswaar verpleegster van opleiding, maar ik heb wel wat ervaring in de horeca en bovendien hou ik van koken. Ook de meubels en de spulletjes die hier te koop zijn zijn helemaal mijn ding. Na veel wikken en wegen besliste ik om mijn job als thuisverpleegster op te zeggen en hier aan een nieuw avontuur te beginnen.”

Bostonterriër Georges

“Aangezien ik er alleen voor sta, zal de kaart wat beperkter zijn. Ik ga met wisselende dagschotels werken, aangevuld met kleine snacks en in het weekend zorg ik voor wat suggesties. Verder blijft ook de huisgemaakte picon in het aanbod. Nieuw is dat ik heel bewust hondenburgertjes op de kaart zet. Stijn en ik zijn grote dierenliefhebbers en uit ervaring weten we dat het niet altijd makkelijk is om een hondje mee te nemen als je uit eten gaat. Hier zijn hondeneigenaars altijd welkom. Speciaal voor de hondjes zet ik kleine hamburgertjes op de kaart, gemaakt van gehakt met erwtjes en rijst. Onze bostonterriër Georges is er alvast gek op.”

Verder neemt Nele de zaak integraal over. De naam en het interieur blijven behouden en ook de decoratiespulletjes blijven in het aanbod. “Marjelle zit straks wel in Hoogstraten, maar we blijven samenwerken. Het aanbod decoratie zal dus regelmatig vernieuwd worden, al wordt de winkelruimte wel wat kleiner. Achterin hebben we voortaan een zaaltje vrij dat we verhuren voor vergaderingen en dergelijke. Tegelijk zal die ruimte ook dienst doen als expositieruimte voor kunstenaars. Zo dragen we ook ons steentje bij aan de kruisbestuiving die zo kenmerkend geworden is voor Chez Belle Vie.”

Nele opent officieel de deuren van Chez Belle Vie op zaterdag 6 juli vanaf 11 uur. Voor iedereen is er een welkomstdrankje en een hapje.