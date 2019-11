Nieuwe West-Vlaamse procureur droomt van nieuw gerechtsgebouw en gevangenis in Roeselare, maar kans dat het er komt is miniem Alexander Haezebrouck

01 november 2019

09u14 0 Roeselare De toekomstige West-Vlaamse procureur Filiep Jodts zou in de toekomst graag de huidige en fel verouderde gerechtsgebouwen in Ieper, Veurne, Brugge en Kortrijk sluiten om een nieuw modern gebouw in Roeselare te bouwen, met een gevangenis. Alleen ziet het stadsbestuur en de voorzitter van de rechtbank zoiets niet zitten.

Jodts ziet een nieuw gerechtsgebouw langs de E403 liggen met daarbij een arresthuis voor 200 gevangenen die momenteel in Brugge of Ieper in voorhechtenis zitten. Het idee van de nieuwe West-Vlaamse procureur komt er niet zomaar. De man werkt al jaren in het gerechtsgebouw van Veurne is een kantoor dat erg verouderd is. En niet alleen in Veurne is dat het geval. Zowel in Brugge, Ieper en het oude gerechtsgebouw in Kortrijk zijn enorm verouderd. “Waarom sluiten we die oude gerechtsgebouwen niet en gaan we naar één centraal justitiegebouw in het hart van de provincie, in Roeselare?”, denkt Jodts luidop. “Als je daarbij een arresthuis zou bouwen voor gevangenen in voorhechtenis zou dat de overbevolking in de gevangenissen van Brugge en Ieper oplossen. Als er nu iemand opgepakt en voorgeleid moet worden bij de onderzoeksrechter moet die verdachte naar een gerechtsgebouw gebracht worden en daarna ook vervoerd naar de gevangenis. Dat kost geld, tijd en mensen. Zet je een zogenaamd arresthuis vlakbij je rechtbank, dan kunnen ze bij wijze van spreken de straat oversteken en het is opgelost.” Of het plan er effectief komt is nog maar zeer de vraag. De burgemeester van Roeselare ziet liever geen gevangenis op zijn grondgebied. Het stuk grond waar de procureur aan denkt ziet de burgemeester liever als een modern bedrijvenpark van de toekomst. Ook de voorzitter van de rechtbank van West-Vlaanderen is het idee niet meteen genegen. Ze focussen zich vooral op de herstellingen van de huidige gerechtsgebouwen.