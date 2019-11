Nieuwe West-Vlaamse procureur des Konings droomt van nieuw gerechtsgebouw en gevangenis in Roeselare Alexander Haezebrouck

01 november 2019

09u14 2 Roeselare De toekomstige West-Vlaamse procureur des Konings Filiep Jodts - hij legt in januari 2020 de eed af - vraagt om een nieuw modern gerechtsgebouw in Roeselare te bouwen, met een gevangenis. Het stadsbestuur en de voorzitter van de rechtbank reageren weinig enthousiast.

Het is een grote investering waar Roeselarenaar Filiep Jodts voor pleit. Zelf werkte hij sinds 2012 als procureur in Veurne, in een erg verouderd gerechtsgebouw. Ook de gebouwen in Ieper, Brugge en Kortrijk vertonen gebreken. “Waarom sluiten we die oude gerechtsgebouwen niet en gaan we naar één centraal justitiegebouw in het hart van de provincie, in Roeselare, langs de E403?”, denkt Jodts luidop. “Als je daarbij een arresthuis zou bouwen voor zo’n 200 gevangenen in voorhechtenis, zou dat de overbevolking in de gevangenissen van Brugge en Ieper oplossen. Als er nu iemand opgepakt en voorgeleid moet worden bij de onderzoeksrechter moet die verdachte naar een gerechtsgebouw gebracht worden en daarna ook vervoerd naar de gevangenis. Dat kost geld, tijd en mensen. Zet je een zogenaamd arresthuis vlak bij je rechtbank, dan kunnen ze bij wijze van spreken de straat oversteken en het is opgelost”, legt hij uit. Zijn voorstel wordt voorlopig weinig enthousiast onthaald. Kris Declercq (CD&V), de burgemeester van Roeselare, wil liever geen gevangenis op zijn grondgebied. Ook de voorzitter van de rechtbank van West-Vlaanderen is het idee niet meteen genegen. Beiden verkiezen om de huidige gerechtsgebouwen te laten renoveren.