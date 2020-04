Nieuwe wegversmalling voor Mandelstraat CDR

25 april 2020

De wegversmalling in de Mandelstraat wordt de komende weken vernieuwd. Op vandaag is er in de Mandelstraat een wegversmalling met een aantal betonnen bloembakken, maar die moet weggenomen worden door de bouw van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw ter hoogte van huisnummer 5. Bij de herplaatsing wordt de versmalling gemaakt met paaltjes. Aan de huidige beperkte doorgangsbreedte wordt niets gewijzigd: deze blijft twee meter. Ook de fietsers behouden een afzonderlijke doorgang aan de buitenzijden van de versmalling. Indien de weersomstandigheden gunstig blijven, zullen deze werken in de komende weken worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat het verwijderen van de bestaande opstelling en het plaatsen van de nieuwe opstelling niet onmiddellijk op elkaar volgt, maar deze periode wordt tot een minimum beperkt. Tijdens de werken zal het verkeer altijd door kunnen.