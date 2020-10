Nieuwe uitbater Timothy Pattyn wil Brasserie ‘t Withof op de kaart zetten: “Néé, niet enkel bewoners van assistentieflats zijn welkom” Charlotte Degezelle

08 oktober 2020

12u32 4 Roeselare Brasserie ‘t Withof langs de Pastoor Slossestraat 25 neemt een frisse start. Met Timothy Pattyn (30) staat er sinds kort een nieuwe, gedreven zaakvoerder aan het roer. Hij wil voor eens en altijd duidelijk wil maken dat de brasserie er niet uitsluitend voor de bewoners van de naastgelegen assistentieflats is, maar dat iedereen er welkom is om te genieten van een ontbijt, een lunch of een koffie en een pannenkoek.

Oostkampenaar Timothy Pattyn is al de helft van z’n leven actief in de horeca en droomt al een tiental jaar van z’n eigen zaak. “De voorbije jaren werkte ik vooral in de cateringwereld. Het Tieltse Ma Kwizien was m’n laatste werkgever”, vertelt Timothy. “M’n job daar heb ik opgegeven om eindelijk die grote droom na te jagen. Ik besef ten volle dat m’n timing, in volle coronacrisis, wat apart is. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ik, door nu alle registers open te trekken en er voluit voor te gaan, een voorsprong kon opbouwen op de rest en zo een succesverhaal kan maken van ‘t Withof.”

Het was dankzij een bezoekje aan brasserie Stuyvenberg in Varsenare dat Timothy in Rumbeke verzeilde. “Stuyvenberg is net zoals ‘t Withof een brasserie bij een residentie van Senior Homes”, verduidelijkt Timothy. “Ik raakte er aan de praat met de zaakvoerder en was onmiddellijk overtuigd van het concept. Ik voelde dat het tijd was om eindelijk zelf de sprong te wagen naar een eigen zaak. ‘s Anderdaags nam ik contact op met Senior Homes en nog een dag later stond ik voor het eerst hier in ‘t Withof. De zaak heeft zoveel troeven: het is één van de weinige horecazaken in hartje Rumbeke, er is een ruime parking en een fantastische tuin.”

Toch moet Timothy één groot obstakel zien te overwinnen. De vorige uitbaters zijn er nooit echt in geslaagd om Brasserie ‘t Withof op de kaart te zetten. “Continu hoor ik dat men denkt dat de brasserie er enkel is voor de bewoners van de assistentiewoningen”, zegt Timothy. “Maar niets is minder waar. Dat is dan ook dé grote uitdaging: de perceptie van de Rumbekenaars veranderen en duidelijk maken dat iedereen welkom is. Dit weekend, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober, zetten we alvast onze deuren wagenwijd open voor een opendeurweekend. Bezoekers die iets eten krijgen een gratis drankje.”

‘t Withof is dagelijks geopend, van 9 tot 17.30 uur, behalve op de sluitingsdag, dinsdag. “We starten de dag telkens met ontbijt tussen 9 en 11 uur. ’s Middags kan je smullen van een lunch of ons seizoensmenu. Bij de lunch focussen we op degelijke Vlaamse kost zoals vol-au-vent, balletjes in tomatensaus of varkenswangetjes met Kasteelbier Rouge. Alles wordt in huis en vers bereid. Dat kan niet anders met een vrouw die een groothandel in groenten en fruit runt”, knipoogt Timothy. “In de namiddag, vanaf 13.30 uur, transformeert ‘t Withof tot tearoom. Elke dag zorgen we voor vers gebak en ook onze wafels en pannenkoeken zijn huisbereid.”

